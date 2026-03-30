إجراءات قانونية تجاه شخص ادعى سوء معاملته في مركز شرطة بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى زعم خلاله أحد الأشخاص بحدوث مشادة كلامية بينه وبين مالكة أحد المحال ولدى توجهه لمركز شرطة الدلنجات بالبحيرة لتحرير محضر بالواقعة تعرض لسوء معاملة.



بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 25 الجارى تبلغ لمركز شرطة الدلنجات من كلٍ من طرف أول (القائم على النشر)، وطرف ثان (مالكة أحد محال الحلوى) حيث قررا بحدوث مشادة كلامية بينهما وتشابكهما بالأيدى "دون حدوث إصابات" لخلافات بينهما حول البيع والشراء، وأبديا رغبتهما معاً فى التصالح وتم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه فى إطار من الشرعية والقانون.



وفى أعقاب تداول مقطع الفيديو تم معاودة إستدعاء القائم على النشر حيث أقر بقيامه بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه ونشره بمواقع التواصل الإجتماعى وإدعائه الكاذب على النحو الوارد بالمقطع لنيل تعاطف المواطنين وتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة ، ونفى تعرضه لسوء معاملة داخل مركز الشرطة .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

