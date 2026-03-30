فصل الكهرباء غدًا عن 3 مناطق بمدينة بيلا في كفر الشيخ

أعلنت هندسة كهرباء بيلا، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن مُغذي «المرور» خروج لوحة توزيع كهرباء بيلا الجديدة، غدًا الثلاثاء 31 مارس الجاري، اعتبارًا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 11 صباحا؛ وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية عليه.

خريطة فصل الكهرباء

وأكدت هندسة كهرباء بيلا، في بيان، اليوم الإثنين، أن المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي، هي: «محيط المحكمة - شارع الجمهورية - عين شمس».

وأوضحت هندسة كهرباء بيلا، أنّ المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي هي المناطق التابعة للمغذي، مؤكدة أن إجراء الصيانة الدورية على المغذيات؛ يهدف إلى رفع كفاءة الخدمة.

وناشدت المواطنين والمنشآت الحكومية والخدمية المتأثرة بفصل الخدمة، باتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة المذكورة.