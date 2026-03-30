محافظ كفر الشيخ يعلن نتائج التقييم الشهري لرؤساء المراكز والمدن| صور

أعلن المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، نتائج التقييم الشهري لأداء المراكز والمدن عن شهر مارس الجاري 2026، والذي يأتي في إطار حرص المحافظة على رفع كفاءة الخدمات والمرافق العامة وتحسين مستوى الأداء التنفيذي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو الارتقاء بمنظومة العمل المحلي وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، ومديري المديريات والمصالح الحكومية، وعدد من القيادات التنفيذية.

أشاد محافظ كفرالشيخ بدور فتحي يوسف، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، وهيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، لجهودهما في تحقيق أداء متميز أسهم في حصول مركز سيدي سالم ومدينة مصيف بلطيم على المركز الأول ضمن التقييم الشهري لأداء المراكز والمدن، مشيدًا بما حققاه من تقدم ملحوظ في ملفات العمل التنفيذي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى منحهم مكافأة التميز تقديراً لجهودهم 

أوضح محافظ كفرالشيخ أن عملية التقييم تتم وفق معايير دقيقة تشمل متابعة ملفات «شكاوى المواطنين» و«التصالح» و«التقنين» و«النظافة»، إلى جانب «المتغيرات المكانية» وإزالة التعديات، ومستوى أداء «المراكز التكنولوجية»، و«الإيرادات» و«غرف العمليات»، بالإضافة إلى ملفات «الإنارة والإشغالات والإعلانات»، وكفاءة «الحملة الميكانيكية»، وسرعة تنفيذ مشروعات «الخطة الاستثمارية»، فضلًا عن «المنشآت الآيلة للسقوط» و«رخص المحلات»، وغيرها من الملفات، بهدف تعزيز كفاءة العمل الميداني وتحقيق الانضباط الإداري، مشيدًا بجهود رؤساء المراكز والمدن والعاملين لما بذلوه من جهد مخلص لتحقيق أعلى النتائج.

أكد محافظ كفرالشيخ أن الهدف من التقييم لا يقتصر على ترتيب المراكز والمدن، بل يهدف إلى تحفيز روح التنافس الإيجابي وتشجيع القيادات المحلية على تحقيق مزيد من الإنجاز الميداني لخدمة المواطنين، مضيفًا أن الفترة القادمة ستشهد متابعة دقيقة للأداء التنفيذي ومحاسبة واضحة وفق معدلات الإنجاز الفعلية على أرض الواقع، في إطار رؤية الدولة لبناء جهاز إداري كفء يواكب تطلعات الجمهورية الجديدة.

