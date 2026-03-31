بعد ساعات من نعي صديقه.. وفاة شاب بأزمة قلبية في كفر الشيخ

خيمت الأحزان على قرية صروة التابعة لمركز قلين بكفر الشيخ، وذلك عقب وفاة الشاب محمد أنور، بأزمة قلبية مفاجئة، وذلك بعد ساعات من نعي صديقه محمد عزب.

وكتب الشاب المتوفي ، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قبل ساعات من وفاته ناعيًا صديقه: إنّما هيَّ دُّنيا، دار شقاءٍ وكَبَد والمُستراح فيَّ الجنَّة.. ‏لله ما أعطي، وله ما أخذ وكل شيء عنده بأجل مسمى و لا نقول إلا ما يرضي الله ..“ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ ” أخونا محمد عزب في ذمة الله.. نسألكم الدعاء .. ف والله كان من اطيب خلق الله .. ربنا يرحمك ويغفر لك ويدخلك جنات النعيم يارب.

وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي، إلى دفتر عزاء ينعى الشاب الراحل، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ، وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، مشيرين إلى أنه كان طيب القلب ومحبوباً من الجميع.