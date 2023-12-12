رئيس لجنة المتابعة بمحافظة البحيرة: بدء فرز نتائج الانتخابات الرئاسية 2024

وجه المستشار محمد عبد العظيم رئيس لجنة المتابعة بمحافظة البحيرة، كل الشكر للشعب المصري على الحضور الكثيف الذي فاق كل التوقعات، في الانتخابات الرئاسية ووعيهم بضرورة المشاركة.

وأضاف في مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات بشأن انتهاء عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية، ونقلته قناة "إكسترا نيوز": أن الكتلة التصويتية في البحيرة 4 ملايين و226 ألفا و540 ناخبا، وعدد اللجان 18 لجنة عامة و855 لجنة فرعية، و24 لجة للوافدين على مستوى المحافظة، وتم الانتهاء من التصويت ما عدا عدد من اللجان يتم التصويت فيها، وبدأ الفرز في محافظة البحيرة.