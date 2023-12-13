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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة قلقيلية فجرا

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة قلقيلية، فجر اليوم، وداهمت «كفار سابا»، ولم تبلغ عن اعتقالات، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلًا عن مصادر محلية.

واستشهد 20 مواطنًا فلسطينيًا وأُصيب العشرات، اليوم، بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية في القطاع، لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بوصول 4 شهداء وعدد من الإصابات إلى مستشفى ناصر، جرّاء استهداف منزل في منطقة قيزان النجار جنوب خان يونس، من بينهم طفلان أحدهما رضيع، كما استشهد طفلان أحدهما رضيع وأصيب 7 في قصف استهدف منزلًا في مخيم خان يونس.

واستشهد 9 أشخاص بينهم أطفال في استهداف الاحتلال لمنزل بمنطقة حي الأمل غرب خان يونس، ووصل شهيدان وعدد من الإصابات إلى مستشفى ناصر جرّاء قصف الطيران الحربي لمنزل آخر بمخيم خان يونس.

وتجدد القصف المدفعي لطيران الاحتلال الإسرائيلي في مناطق شرقي ووسط خان يونس بالتزامن مع تواصل الغارات الجوية.

وفي دير البلح، استشهد طفلان وعدد من الإصابات وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى، جرّاء استهداف الاحتلال لمنزل بدير البلح، كما قصفت مدفعية الاحتلال عدة مناطق في المنطقة الوسطى بقطاع غزة، وحيي التفاح والدرج.

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