مغشوشة ومقلدة.. الدواء تحذر من تشغيلة مضاد حيوي شهير بالأسواق

في إطار منشوراتها الدورية حذرت هيئة الدواء المصرية من العبوات المقلدة من المستحضر التالي:

Mirage 1gm

تشغيلة رقم :024601221

إنتاج : فاركو بي العالمية.



وقالت هيئة الدواء المصرية أنه يمكن التفرقة ظاهرياً بين العبوات الأصلية والعبوات المقلدة للمستحضر المذكور -وذلك بناء على ما ورد إلينا من الشركة صاحبة المستحضر- كالآتى:

الجدير بالذكر أن المستحضر المذكور عبارة عن مضاد حيوي ويعتبر ميراج من المضادات الحيوية واسعة المجال التي تستخدم في القضاء على البكتيريا والالتهابات التي تنتج عنها سواء في الجلد أو في تجويف البطن والأغشية المخاطية الموجودة بالمخ، ويتم أخذه إما بالتنقيط أو التسريب البطيء خلال الأوردة وسوف نتناول خلال سطور موقعنا استخدامات ميراج Mirage مضاد حيوي.

يستخدم في علاج الحالات التالية:

علاج حالات التهاب السحايا الناتج عن عدوى جرثومية في الأطفال من عمر 3 أشهر فأكثر.

العمل على تقليل وتخفيف الالتهابات الناتجة عن الجراثيم في البشرة سواء في البالغين أو الصغار من سن ثلاثة شهور فما فوق.

معالجة التهابات الغشاء البريتوني التي تحدث بسبب التعرض لعد ي جرثومية في منطقة البطن والغشاء المبطن لها.