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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نصائح مهمة عند استخدام جهاز قياس السكر في الدم.. تعرف عليها

جهاز قياس السكر
جهاز قياس السكر في الدم

قدمت هيئة الدواء المصرية بعض النصائح لاستخدام جهاز قياس السكر في الدم  بشمل آمن والتي تمثلت في التالي : 

• يجب شراء جهاز قياس السكر في الدم و الشرائط الخاصة به من موزع معتمد وموثوق.
• راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز قياس السكر في الدم ك للحصول على التعليمات، حيث أنها قد تختلف من جهاز لآخر.
• استخدم حجم عينة الدم كما هو محدد في دليل المستخدم.
• استخدم فقط شرائط الاختبار المصممة لجهاز القياس الخاص بك.
• إدخال الشريط جيدا في جهاز قياس السكر في الدم.
• شحن الجهاز بإنتظام و عدم القياس أثناء انخفاض البطارية. 
• قم بتخزين شرائط الاختبار حسب التوجيهات.
• لا تستخدم شرائط الاختبار منتهية الصلاحية.
• أحضر الجهاز  عند مراجعتك للطبيب للإجابة على أي أسئلة ولإظهار كيفية قراءة النتائج.

قالت هيئة الدواء المصرية ، إن معظم مرضى السكري يعاني من أعراض انخفاض نسبة السكر في الدم عندما يكون سكر الدم لديهم أقل من ٧٠ مجم / ديسيلتر.

الأعراض المبكرة الشائعة لانخفاض نسبة السكر في الدم :


وأوضحت هيئة الدواء المصرية، الأعراض المبكرة الشائعة لانخفاض نسبة السكر في الدم :
•ضعف عام
• دوار
• الجوع الشديد
• الارتجاف و التعرق
•  زيادة خفقان القلب
وشددت هيئة الدواء علي أنه لا يجب تجاهل  نقص السكر في الدم حتى لا تحدث مضاعفات. 
 

السكر الدم النصائح الدواء معتمد

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