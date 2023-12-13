نصائح مهمة عند استخدام جهاز قياس السكر في الدم.. تعرف عليها

قدمت هيئة الدواء المصرية بعض النصائح لاستخدام جهاز قياس السكر في الدم بشمل آمن والتي تمثلت في التالي :

• يجب شراء جهاز قياس السكر في الدم و الشرائط الخاصة به من موزع معتمد وموثوق.

• راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز قياس السكر في الدم ك للحصول على التعليمات، حيث أنها قد تختلف من جهاز لآخر.

• استخدم حجم عينة الدم كما هو محدد في دليل المستخدم.

• استخدم فقط شرائط الاختبار المصممة لجهاز القياس الخاص بك.

• إدخال الشريط جيدا في جهاز قياس السكر في الدم.

• شحن الجهاز بإنتظام و عدم القياس أثناء انخفاض البطارية.

• قم بتخزين شرائط الاختبار حسب التوجيهات.

• لا تستخدم شرائط الاختبار منتهية الصلاحية.

• أحضر الجهاز عند مراجعتك للطبيب للإجابة على أي أسئلة ولإظهار كيفية قراءة النتائج.

قالت هيئة الدواء المصرية ، إن معظم مرضى السكري يعاني من أعراض انخفاض نسبة السكر في الدم عندما يكون سكر الدم لديهم أقل من ٧٠ مجم / ديسيلتر.

الأعراض المبكرة الشائعة لانخفاض نسبة السكر في الدم :



وأوضحت هيئة الدواء المصرية، الأعراض المبكرة الشائعة لانخفاض نسبة السكر في الدم :

•ضعف عام

• دوار

• الجوع الشديد

• الارتجاف و التعرق

• زيادة خفقان القلب

وشددت هيئة الدواء علي أنه لا يجب تجاهل نقص السكر في الدم حتى لا تحدث مضاعفات.

