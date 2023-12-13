نصائح مهمة عند استخدام جهاز قياس السكر في الدم.. تعرف عليها

قدمت هيئة الدواء المصرية بعض النصائح لاستخدام جهاز قياس السكر في الدم بشمل آمن والتي تمثلت في التالي :
• يجب شراء جهاز قياس السكر في الدم و الشرائط الخاصة به من موزع معتمد وموثوق.
• راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز قياس السكر في الدم ك للحصول على التعليمات، حيث أنها قد تختلف من جهاز لآخر.
• استخدم حجم عينة الدم كما هو محدد في دليل المستخدم.
• استخدم فقط شرائط الاختبار المصممة لجهاز القياس الخاص بك.
• إدخال الشريط جيدا في جهاز قياس السكر في الدم.
• شحن الجهاز بإنتظام و عدم القياس أثناء انخفاض البطارية.
• قم بتخزين شرائط الاختبار حسب التوجيهات.
• لا تستخدم شرائط الاختبار منتهية الصلاحية.
• أحضر الجهاز عند مراجعتك للطبيب للإجابة على أي أسئلة ولإظهار كيفية قراءة النتائج.
قالت هيئة الدواء المصرية ، إن معظم مرضى السكري يعاني من أعراض انخفاض نسبة السكر في الدم عندما يكون سكر الدم لديهم أقل من ٧٠ مجم / ديسيلتر.
الأعراض المبكرة الشائعة لانخفاض نسبة السكر في الدم :
وأوضحت هيئة الدواء المصرية، الأعراض المبكرة الشائعة لانخفاض نسبة السكر في الدم :
•ضعف عام
• دوار
• الجوع الشديد
• الارتجاف و التعرق
• زيادة خفقان القلب
وشددت هيئة الدواء علي أنه لا يجب تجاهل نقص السكر في الدم حتى لا تحدث مضاعفات.