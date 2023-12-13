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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الفلسطينية: نرفض كل المحاولات الرامية لتقويض الاونروا

وزير خارجية فلسطين
وزير خارجية فلسطين

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين لقاء وزيرها الدكتور رياض المالكي مع فليبو لازاريني، مفوض عام الاونروا على هامش المنتدى العالمي للاجئين، المنعقد حاليا في جنيف، سويسرا.

وأشارت الوزارة الفلسطينية في بيان لها أن المالكي اثني علي الجهود الجبارة التي تقوم بها الاونروا والعاملين بها، والجهد الذي يقوم به المفوض العام لتأمين وصول المساعدات الى قطاع غزة المحاصر، في ظل عدوان اسرائيلي همجي و حرب ابادة وتجويع.

واتطلع الوزير المالكي على جهود الاونروا في تقديم المساعدات، وزيارة وفد الدول الاعضاء في مجلس الامن التابع للامم المتحدة للاطلاع على الاوضاع على معبر رفح،  والمعونات التي تمنع اسرائيل دخولها الى قطاع غزة، وتحرم الشعب الفلسطيني  من الغذاء والماء والدواء، رغم توفرها بدعم الدول الشقيقة والصديقة على الجانب المصري.

كما اكد د. المالكي على ان الحفاظ على الاونروا وولايتها اولوية دولية ويجب عدم خذلان الاونروا ومهمتها الانسانية السامية، ودورها في حماية اللاجئين واغاثتهم وتأمين ضرورات الحياة لهم من ايواء وتعليم وصحة خاصة في هذه الظروف الصعبة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
 

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