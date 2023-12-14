اخبار مصر على مدار 24ساعة.. تدخل حكومي عاجل لضبط أسعار السلع

اخبار مصر.. وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماع اليوم الأربعاء، على مخرج مهم يتمثل في ضرورة أن يتم طباعة الأسعار للسلع التي يتم إنتاجها داخل أي مصنع.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

التسعير من المصنع.. الحكومة تتدخل لضبط أسعار السلع

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماع اليوم الأربعاء، على مخرج مهم يتمثل في ضرورة أن يتم طباعة الأسعار للسلع التي يتم إنتاجها داخل أي مصنع، في إطار عدد من إجراءات الحوكمة التي تستهدف عدم وجود زيادات مُبالغ فيها من الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك.

الانتخابات الرئاسية 2024.. انتهاء الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة

انتهت فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء عملية فرز الأصوات وإعداد الحصر العددى لمن أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 وعدد الأصوات الصحيحة والأصوات الباطلة وما حصل عليه كل مرشح من أصوات.

الرئيس السيسي: مصر حريصة على تقديم الدعم للكونغو الديمقراطية في برامجها التنموية

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من رئيس الكونغو الديمقراطية "فيليكس تشيسيكيدي".

ضبط وتخفيض أسعارها | قرار حكومي رسمي بشأن هذه السلع

واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعات ضبط الأسواق وأسعار السلع، في لقاء حضره كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية،

قرار هام من الحكومة بشان إنتاج البترول في 4 مناطق

وافق مجلس الوزراء على استمرار الإنتاج من 4 مناطق للتنمية من خلال الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، وتحت إشرافها ومسؤوليتها، وهي: جنوب رمضان بخليج السويس، وشرق جمسة البحرية، وشمال يوليو بخليج السويس، وجنوب الضبعة بالصحراء الغربية، وذلك حتى يتم استكمال إجراءات التعاقدات والقوانين الخاصة بتلك المناطق.

الوزراء يكشف موعد افتتاح معرض الكتاب في دورته الـ55

وافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاقد على تنفيذ التجهيزات المطلوبة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 لعام 2024، والمقرر انعقادها خلال الفترة من 24 يناير حتى 6 فبراير 2024 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات، وذلك بهدف إقامة المعرض بالصورة التي تليق بمكانة مصر الثقافية بالساحتين العربية والدولية.

هل تغرق إسرائيل أسراها بمياه البحر.. من يدفع ثمن مخطط الاحتلال في التعامل مع أنفاق غزة

دخلت الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية حماس يومها الـ 68، حيث تواصل قوات الاحتلال هجومها وقصفها على أنحاء متفرقة من قطاع غزة ما أدى إلى ارتفاع حصيلة المصابين إلى أكثر من 50 ألف شخص إضافة إلى مقتل 18400 شخص جراء الهجوم.

الحكومة تحدد سعرا استرشاديا لتوريد القمح لتشجيع الفلاحين على زراعته

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع قيادات الوزارة وقطاعاتها وهيئاتها وذلك لبحث الاستعدادات القائمة لزراعة العروة الشتوية وخاصة موسم القمح الجديد ، وجاء ذلك في إطار أولويات المرحلة القادمة وجهود القيادة السياسية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين ومتابعة د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في العمل على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية ودعم المزارعين بالتقاوي المعتمدة مع توفير الدعم الفني والإرشادي لكافة المزارعين .

رغم الأحداث العالمية.. وزير الآثار: السياحة أسرع القطاعات الاقتصادية نمواً وتأثيراً دوليا

ترأس، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماع الدورة 33 للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة، والتي تٌعقد برئاسة جمهورية مصر العربية ومشاركة الدول الأعضاء بالمكتب، وتستضيفها العاصمة القطرية الدوحة.

هيئة الدواء تحذر من عبوات مضاد حيوي مغشوشة.. تفاصيل

وجهت هيئة الدواء المصرية، تحذيرا للمواطنين عبر منشور حمل عنوان “غش تجاري”، وذلك في إطار منشوراتها الدورية.

نصائح مهمة عند استخدام جهاز قياس السكر في الدم.. تعرف عليها

قدمت هيئة الدواء المصرية بعض النصائح لاستخدام جهاز قياس السكر في الدم بشمل آمن والتي تمثلت في التالي :

موعد صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر 2023

موعد صرف “معاش ” مساعدات تكافل و كرامة عن شهر ديسمبر ٢٠٢٣ ، ينتظره جميع المستحقين لشراء احتياحاتهم ومستلزماتهم من السلع .

انخفاض جديد| أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء.. كم يصل سعر الكيلو بالبورصة؟

يتوقع خبراء صناعة الدواجن انخفاض قادم فى أسعار الدواجن نظرا لتراجع أسعار الأعلاف من ناحية ، وقلة الطلب عليها وانخفاض القوة الشرائية من ناحية أخري ، حيث أن استمرار الإفراجات الجمركية عن الأعلاف يسهم في تراجع أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت في الأسواق المصرية .

مكمل غذائي لعلاج الغضاريف والمفاصل.. الدواء تحذر من مستحضر مغشوش

حذرت هيئة الدواء المصرية في منشور جديد يحمل رقم “ 32 ” من وجود عبوات مقلدة ومغشوشة لأحد المكملات الغذائية التي تستخدم في علاج التهاب العظام والمفاصل .

وزير السياحة لرجال الأعمال القطريين: طرح حزمة جديدة من حوافز الاستثمار بمجال الفنادق

حرص أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، على عقد مجموعة من اللقاءات الرسمية على هامش زيارته، اليوم، للعاصمة القطرية الدوحة، حيث التقى مع منصور بن إبراهيم آل محمود الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، كما التقى أيضاً مع سمو الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين.

ضياء رشوان : جهود مصرية لزيادة عدد شاحنات الإغاثة لغزة لـ80 يوميًا

صرح ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بأن مصر تواصل جهودها الكثيفة لاستمرار دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في فطاع غزة، سعيا للوقوف معهم في الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يمرون بها جراء العدوان الإسرائيلي الدموي عليهم طوال 68 يوما .