تحذير عاجل من الصحة العالمية.. الجمرة الخبيثة تنتشر في 5 دول أفريقية

عرضت فضائية " العربية " تقريرا يرصد تحذير منظمة الصحة العالمية من تعرض 5 دول أفريقية إلى تفشي لمرض الجمرة الخبيثة .

وأوضح التقرير أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أنه تم الإبلاغ عن إجمالي 1166 حالة مشتبه بها في كينيا وملاوي وأوغندا وزامبيا وزيمبابوي .

وتابع التقرير أن العام الحالي شهد 20 حالة وفاة في هذه الدول بالجمرة الخبيثة ، وأشارت المنظمة ان الدول الخمس تشهد تفشيا موسميا للمرض كل عام .

وأكمل التقرير أن الجمرة الخبيثة تعرف بانها مرض نادر وخطير وتهدد في الغالب الماشية والطرائد البرية .

ولفت التقرير عإى أن الجمرة الخبيثة لا تعد بشكل عام معدية بين البشر لكن من الممكن أن تكون الآفات الجلدية للفيروس معدية من خلال ملامسة الجسم المصاب .

وتابع التقرير أن الصحة العالمية حذرت من انتشارالجمرة الخبيثة للدول المجاورة للدول الأفريقية التي ظهرت بها حالات .