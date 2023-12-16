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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحذير عاجل من الصحة العالمية.. الجمرة الخبيثة تنتشر في 5 دول أفريقية

فيروس
فيروس

عرضت فضائية " العربية " تقريرا يرصد تحذير منظمة الصحة العالمية من تعرض 5 دول أفريقية إلى تفشي لمرض الجمرة الخبيثة . 

 

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وأوضح التقرير أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أنه تم الإبلاغ عن إجمالي 1166 حالة مشتبه بها   في كينيا وملاوي وأوغندا وزامبيا وزيمبابوي .

 وتابع التقرير أن العام الحالي شهد 20 حالة وفاة في هذه الدول بالجمرة الخبيثة ، وأشارت المنظمة ان الدول الخمس تشهد تفشيا موسميا للمرض كل عام .

 وأكمل  التقرير أن الجمرة الخبيثة تعرف بانها مرض نادر وخطير وتهدد في الغالب الماشية والطرائد البرية .

ولفت التقرير عإى أن الجمرة الخبيثة لا تعد بشكل عام معدية بين البشر لكن من الممكن أن تكون الآفات الجلدية للفيروس معدية من خلال ملامسة الجسم المصاب .

 وتابع التقرير أن الصحة العالمية حذرت من انتشارالجمرة الخبيثة للدول المجاورة للدول الأفريقية التي ظهرت بها حالات .

الصحة الصحة العالمية الجمرة الخبيثة فيروس اخبار التوك شو

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