دراسة تكشف انتشار فيروس جديد بسبب الفئران | تفاصيل

اكتشف علماء الأحياء في جامعة أركنساس فيروسًا جديدًا ينتمي إلى عائلة الفيروسات التي تنتقل من الفئران إلى الإنسان، ويسبب بعضها مرضًا قلبيًا رئويًا مميتًا.

ونشرت الدراسة في عدد ديسمبر من مجلة الأمراض المعدية الناشئة.

أوزارك orthohantavirus، أو ببساطة فيروس Ozark - لأنه تم العثور عليه في فئران القطن Hispid التي تم التقاطها في الأراضي العشبية في هضبة أوزارك - يرتبط من الناحية التطورية بفيروسات orthohantavirus الأخرى التي تسبب أمراضًا بشرية حادة.

وقال كريستيان فوربس، الأستاذ المساعد في العلوم البيولوجية: "هذا هو أول فيروس يتم اكتشافه في أركنساس وثاني نوع محدد من فيروسات أورثوهانتا يتم تحديده في الفئران من جميع أنحاء الولايات المتحدة".. "بشكل ملحوظ، نظرًا لأن فيروس أوزارك يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالفيروسات الأخرى التي تسبب مرضًا شديدًا لدى البشر.

أبحاث فوربس على تطوير استراتيجيات لاكتشاف اعراض الأمراض الحيوانية المنشأ ، وهي أمراض مثل كوفيد-19 وفيروس نقص المناعة البشرية التي تبدأ في الحيوانات ولكنها تنتقل إلى البشر.