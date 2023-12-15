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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعزيز المشاركة المجتمعية بسيناء لنشر الوعي الصحي بخطورة فيروس شلل الأطفال

اجتماع تنسبقي بمديرية
اجتماع تنسبقي بمديرية الصحة

تستعد مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء، التنفيذ حملة التعبئة المجتمعية للمشاركة في نشر الوعي الصحي بخطورة فيروس شلل الأطفال من خلال حشد مجتمعي عبر تكثيف إعلامي كبير للوصول  الي ربات البيوت بالمحافظة الأطفال .

وذلك بتكليف من الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء والدكتور أسامة سالم مدير الطب  الوقائي .

وقال الدكتور حاسم حمدي مدير عام التثقيف والاعلام الصحي بالمديرية،  ان مرض شلل الاطفال مرض فيروسي شديد العدوى يصيب الأطفال دون سن الخامسة بالدرجة الأولى مسببا إعاقة في غضون ساعات .

وأشار إلى مدى المعاناه التي تقع على الأسرة والفرد في حالة الإصابة وان الوقاية خير من العلاج عن طريق التطعيم وان التطعيم مسؤلية وواجب انساني ووطني  للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال .

 

الرائدات الريفيات:


من جانبها أوضحت الدكتورة جليلة لطفي مديرة تنظيم الأسرة بالمديرية، أنه  يجب تسليط الضوء والتوعية الصحية الاستهداف كل المواطنين بالمحافظة، وتفعيل دور الرائدات الريفيات  لتوصيل الهدف من الرسالة الإعلامية  وهي تطعيم كل طفل على أرض سيناء  والمعرفة بخطورة شلل الأطفال .

وأوضح فتحى عثمان مسؤول التثقيف والإعلام الصحي، أهمية توصيل الرسالة الإعلامية بخطورة المرض وضرورة وأهمية تطعيم الأطفال ضد مرض شلل الأطفال بكل بيت في المحافظة عن طريق الرائدات الريفيات.

 

 

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سيناء المجتمعية شلل الاطفال المشاركة الوعي

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