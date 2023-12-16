عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

انفصال شيرين وحسام حبيب بالتواريخ.. هل هي الطلقة الثانية أم النهائية؟

صورة ارشيفية لـ شيرين
صورة ارشيفية لـ شيرين وحسام حبيب

عادة ما تحتل المطربة شيرين وزوجها حسام حبيب التريند بإرتباطهم وانفاصلاتهم وخلافاتهم المتكررة، في ظل انتشار الكثير من التفاصيل حول علاقة الثنائي الأشهر في الوسط الفني، حتى هدأت العاصفة بينهما منذ عدة أشهر، لتُثار مرة أخرى خلال الساعات القليلة الماضية، بإعلان إنفصالهما من جديد؟.

تداول مستخدموا منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية الأنباء حول انفصال المطربة شيرين عن زوجها حسام حبيب، بعد فترة من الزواج تخللتها الصراعات والخلافات بين الثنائي الأشهر في الوسط الفني، فهل هي الطلقة الثانية أم النهائية؟..

txt

لماذا اعتذرت حلا شيحة للفنانين علنا| قصة تصريحات سببت أزمة لكاملة الأوصاف

txt

أرقام مفزعة لدولة الاحتلال| كم عدد الجنود الصهاينة المقـ.تولين والمصابين من بداية الحرب

 تاريخ انفصال شيرين وحسام حبيب بالتواريخ

منذ أن ارتبط الثنائي شيرين وحسام حبيب، ولاحقتهما الكثير من الشائعات، منذ زواجهما في 2018، فمنذ ذلك الحين أصبحت قصتهم هي الأكثر شهرة وتشويقًا بين متابعيهما، وبسبب كثرة الخلافات بينهما على فترات متقاربة، تسائل الجميع عن عدد المرات التي أنفصلا فيها رسميًا عن بعضهما البعض..

استمرت العلاقة بين المطربة شيرين وزوجها حسام حبيب على مدار 6 سنوات منذ 2018، متضاربة بين الحب والخلاف والاتهامات وتقديم البلاغات المتبادلة بين بعضهما البعض، والتي كانت جميعها مُعلنة أمام الإعلام.

وقع أول إنفصال رسمي بين شيرين وحسام حبيب في 2021، وفي فترة بسيطة عادوا إلى بعضهما من جديدة، لتنشب بينهما الخلافات من جديد في عام 2022، إلا أنها لم تصل إلى الانفصال، حتى أعلن الثنائي انفصالهما خلال الساعات القليلة الماضية، ليكن الإنفصال الرسمي الثاني قبيل أيام من نهاية العام الحالي 2023.

طلاق شيرين وحسام حبيب رسميًا 

وقع الطلاق الرسمي بين المطربة شيرين وزوجها السابق حسام حبيب، وهو الإنفصال الذي وقع في هدوء وبين إحترام متبادل بين الطرفين، بعد وجود العديد من الأزمات بينهما.

سبب طلاق شيرين وحسام حبيب 

نشب الخلاف بين شيرين وحسام حبيب بسبب تدخل الأخير في كل كبيرة وصغيرة تخص الأعمال الفنية لزوجته، ما جعلها تنفصل عنه وتطلب الطلاق، الذي رفضه حسام حبيب بشدة، حتى تدخل الكثير من الأصدقاء وأقنعوا بتنفيذ رغبة شيرين، وذلك وفقًا لإحدى المواقع الصحفية اللبنانية.

ومن جهته قال الناقد الفني أحمد السماحي إن علاقة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب شهدت خلافًا حادًا خلال الأيام الأخيرة ، وهذا كان السبب الرئيسي الذى أدى إلى ضعف أدائها فى حفل روائع السنباطي وكانت أضعف أداء غنائي بين بقية الفنانين.

وأضاف أحمد السماحي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” مع الإعلامية عزة مصطفي الذى يعرض على قناة صدى البلد ، أن بداية الزواج بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب هو زواج كتب على ورقة طلاق لأنه كان بمثابة كذبة كبرى.

وعن خبر الطلاق، قال أحمد السماحي أنه لن يتوقع هذا الهدوء فى الطلاق ، وأنه توقع حدوث أزمة كبري لشيرين عبد الوهاب ، معقبًا: “أخشي أن يكون الهدوء الذى يسبق العاصفة”.

وأضاف أحمد السماحي ، معلقا: الأزمة الأساسية بينهما ترجع أن شيرين عبدالوهاب نجمة تملأ السمع والبصر وحسام حبيب مجرد مطرب وأصبح زوج الست ، وهذا يؤثر على نفسية أى رجل .

انفصال شيرين وحسام حبيب شيرين حسام حبيب طلاق الإنفصال الرسمي مطرب زوج الست صالة التحرير عزة مصطفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سبب صادم.. سر طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بعد رحلة السعودية

اللائحة تنصفه| موديست يواصل مشاركته مع الأهلي في كأس العالم للأندية رغم الطرد .. كيف ذلك ؟

عقب وفاة أمير الكويت.. من هو الشيخ مشعل الأحمد الصباح ولى عهد الكويت ؟

3 ظواهر جوية تضرب البلاد غدًا.. الأرصاد تحذر

استعدوا للشتاء الحقيقي.. بيان مهم من مركز المناخ بشأن طقس الخميس المقبل

مصر في "بريكس" أول يناير.. 32 مليار دولار وفرص استثمارية جديدة

جريمة بشعه تهز مدينة نصر.. ابن يزهق روح والدته وقرار عاجل من النيابة

دعوى قضائية لوقف واتساب في مصر بعد التحديث الأخير.. ما القصة؟

ترشيحاتنا

بـ 180 ألف جنيه.. مواصفات أرخص سيارات فولكس فاجن في مصر

سعر أقل عيار ذهب اليوم 17-12-2023

حي على الجهاد.. مساجد طولكرم تدعو للتصدي لقوات الاحتلال في مخيم نور شمس

كريم بنزيما يحقق رقما قياسيا بمباراة الأهلي رغم رحيله عن مونديال الأندية

استثمارات بـ19 مليار دولار و150 اتفاقية.. علاقات طيبة جمعت مصر والكويت بحكم «نواف»|فيديوجراف

إمام عاشور: أشعر بفخر كبير بعد أول مشاركة في كأس العالم مع الأهلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشرى وإنجي ونجلاء.. 3 فنانات مصريات في عرض فيلم وداعا جوليا

«قلة أدب.. ودا كان ندر عليا»| حمو بيكا يرد على منتقدي سبوع ابنته

عشبة مذهلة للنساء تعالج مشاكل الخصوبة والبشرة .. لن تتوقعها

احترس هذه الأدوية تسبب آلام العضلات

فيديو

«متأكشنهاش تاني يا وليد».. جمهور الأهلي روّق وليد الفراج بعد هزيمة الاتحاد| فيديوجراف

بعد استشهاد عائلته بشهر ونصف.. إصابة المراسل وائل الدحدوح ووفاة زميله سامر أبو دقة|فيديوجراف

مش هتيجي جنبي تاني.. تطورات الاعتداء على أرملة وائل الإبراشي بعد القبض على المتهمة

السرطان والعجز الجنسي.. أمراض خطيرة يسببها الطبخ في السيراميك والجرانيت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ