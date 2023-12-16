انفصال شيرين وحسام حبيب بالتواريخ.. هل هي الطلقة الثانية أم النهائية؟

عادة ما تحتل المطربة شيرين وزوجها حسام حبيب التريند بإرتباطهم وانفاصلاتهم وخلافاتهم المتكررة، في ظل انتشار الكثير من التفاصيل حول علاقة الثنائي الأشهر في الوسط الفني، حتى هدأت العاصفة بينهما منذ عدة أشهر، لتُثار مرة أخرى خلال الساعات القليلة الماضية، بإعلان إنفصالهما من جديد؟.

تداول مستخدموا منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية الأنباء حول انفصال المطربة شيرين عن زوجها حسام حبيب، بعد فترة من الزواج تخللتها الصراعات والخلافات بين الثنائي الأشهر في الوسط الفني، فهل هي الطلقة الثانية أم النهائية؟..

تاريخ انفصال شيرين وحسام حبيب بالتواريخ

منذ أن ارتبط الثنائي شيرين وحسام حبيب، ولاحقتهما الكثير من الشائعات، منذ زواجهما في 2018، فمنذ ذلك الحين أصبحت قصتهم هي الأكثر شهرة وتشويقًا بين متابعيهما، وبسبب كثرة الخلافات بينهما على فترات متقاربة، تسائل الجميع عن عدد المرات التي أنفصلا فيها رسميًا عن بعضهما البعض..

استمرت العلاقة بين المطربة شيرين وزوجها حسام حبيب على مدار 6 سنوات منذ 2018، متضاربة بين الحب والخلاف والاتهامات وتقديم البلاغات المتبادلة بين بعضهما البعض، والتي كانت جميعها مُعلنة أمام الإعلام.

وقع أول إنفصال رسمي بين شيرين وحسام حبيب في 2021، وفي فترة بسيطة عادوا إلى بعضهما من جديدة، لتنشب بينهما الخلافات من جديد في عام 2022، إلا أنها لم تصل إلى الانفصال، حتى أعلن الثنائي انفصالهما خلال الساعات القليلة الماضية، ليكن الإنفصال الرسمي الثاني قبيل أيام من نهاية العام الحالي 2023.

طلاق شيرين وحسام حبيب رسميًا

وقع الطلاق الرسمي بين المطربة شيرين وزوجها السابق حسام حبيب، وهو الإنفصال الذي وقع في هدوء وبين إحترام متبادل بين الطرفين، بعد وجود العديد من الأزمات بينهما.

سبب طلاق شيرين وحسام حبيب

نشب الخلاف بين شيرين وحسام حبيب بسبب تدخل الأخير في كل كبيرة وصغيرة تخص الأعمال الفنية لزوجته، ما جعلها تنفصل عنه وتطلب الطلاق، الذي رفضه حسام حبيب بشدة، حتى تدخل الكثير من الأصدقاء وأقنعوا بتنفيذ رغبة شيرين، وذلك وفقًا لإحدى المواقع الصحفية اللبنانية.

ومن جهته قال الناقد الفني أحمد السماحي إن علاقة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب شهدت خلافًا حادًا خلال الأيام الأخيرة ، وهذا كان السبب الرئيسي الذى أدى إلى ضعف أدائها فى حفل روائع السنباطي وكانت أضعف أداء غنائي بين بقية الفنانين.

وأضاف أحمد السماحي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” مع الإعلامية عزة مصطفي الذى يعرض على قناة صدى البلد ، أن بداية الزواج بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب هو زواج كتب على ورقة طلاق لأنه كان بمثابة كذبة كبرى.

وعن خبر الطلاق، قال أحمد السماحي أنه لن يتوقع هذا الهدوء فى الطلاق ، وأنه توقع حدوث أزمة كبري لشيرين عبد الوهاب ، معقبًا: “أخشي أن يكون الهدوء الذى يسبق العاصفة”.

وأضاف أحمد السماحي ، معلقا: الأزمة الأساسية بينهما ترجع أن شيرين عبدالوهاب نجمة تملأ السمع والبصر وحسام حبيب مجرد مطرب وأصبح زوج الست ، وهذا يؤثر على نفسية أى رجل .