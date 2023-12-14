عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أرقام مفزعة لدولة الاحتلال| كم عدد الجنود الصهاينة المقـ.تولين والمصابين من بداية الحرب

صدى البلد

تشهد الحدود اللبنانية الإسرايلية تبادلاً لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل منذ الحرب التي أعلنتها تل أبيب على حركة حماس التي تحكم قطاع غزة المحتل، ردًا على هجمات الحركة في السابع من أكتوبر الماضي.

ارتفعت حصيلة الضحايا الأبرياء من الفلسطينيين في قطاع غزة نتيجة استهداف قوات الإحتلال الإسرائيلي لهم، وفي المقابل، تمكنت قوات حركة المقاومة الفلسطينية حماس، وحزب الله اللبناني لبعض عناصر قوات الإحتلال..

txt

بعد تحذيرات انتشار أدوية مغشوشة.. كيف تفرق بين المنتج الأصلي والتقليد؟

txt

معلق مصري لمباراة الأهلي واتحاد جدة| كولر يتحدى بـ"لاعب مفاجأة".. ورعب جماهيري

حزب الله يستهدف تجمع للجنود الإسرائيليين

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، عن استهداف تجمع للجنود الإسرائيليين بالأسلحة المناسبة، حيث قالت في بيان صحفي: 

«دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم تجمعًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط ثكنة شوميرا ( بلدة طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة».

كما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية عن أن المقاتلات الحربية الإسرائيلية شنت ثلاث غارات جوية صباح اليوم استهدفت جبل كحيل الواقع بين بلدتي مارون الراس وعيترون، وألقت في كل غارة صاروخ جو- أرض على المنطقة المستهدفة.

كم عدد الجنود الصهاينة المقتولين والمصابين من بداية الحرب؟

شنت حركة المقاومة الفلسطينية حماس في السابع من اكتوبر الماضي هجومًا غير مسبوق على دولة الإحتلال الإسرائيلي قتلت فيه ما يقدر بـ 1200 شخص وأخدت أكثر من 200 رهينة، وفقًا لما أعلنت عنه السلطات الإسرائيلية، ومنذ ذلك اليوم ولأكثر من شهر تستمر الغارات الإسرائيلية المتواصلة والعملية البرية الإسرائيلية آلاف الأشخاص وسببت دمارًا مروعًا في قطاع غزة.

وحتى يوم 6 نوفمبر الماضي بلغ عدد القتلى من الإسرائيليين 1400 قتيل، و5400 مصاب، و 31 طفلاً إسرائيليًا و 30 قيل إنهم بين الرهائن، وفقًا لما أعلنت عنه وزارة الصحة الفلسطينية والأمم المتحدة في ذلك الوقت.

في واحدة من أقسى الضربات التي وجهتها حركة حماس لقوات الاحتلال، أعلن الجيش الإسرائيلي، امس الأربعاء، عن مقتل 8 من عسكريين، معظمهم من الضباط في كمين، حيث أوضحت هيئة البث الإسرائيلية كان، أن الجنود والضباط الذين قتلوا كانوا من الكتيبة 13 في لواء غزلاني.

ومع مقتل العسكريين الثمانية، ترتفع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 442 جنديًا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر، بينهم 113 جنديًا منذ بدء الهجوم البري في أواخر أكتوبر.

الجيش الإسرائيلي حزب الله إسرائيل تل أبيب قطاع غزة السابع من أكتوبر حماس حركة المقاومة الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور يرحل عن الأهلي.. لاعب سابق يفجر مفاجأة ويعلن الفريق الجديد

السنوار على رأسهم..إسرائيل تعلن مكافأة مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن قادة حماس

8 كيلو.. التموين تطرح حصة سكر إضافية للبطاقات.. تفاصيل

جداول امتحانات الترم الأول 2024 لطلاب المدارس.. خبر عاجل بشأنها الآن

حل عاجل لأزمة السجائر.. شعبة الدخان تفجر المفاجأة

8 ملايين دولار.. عرض بلجيكي لضم ديانج من الأهلي

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يقترب من نادي الزمالك خلال الانتقالات الشتوية

وفاة عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر بعد وعكة صحية

ترشيحاتنا

قرار عاجل من الاتحاد الأوروبي بشأن انضمام أوكرانيا

بعد احتساب ضربة جزاء..خالد الغندور يفتح النار على حكم مباراة الزمالك والمصري

مفاجأة من غرفة "الفار".. السيد منير يلغي احتساب الفيديو ركلتي جزاء لسيراميكا كليوباترا

نتنياهو يعلن هدف إسرائيل الرئيسي في الحرب على غزة

حماس تدعو لتشكيل قيادة وطنية لإدارة فلسطين

حماس: لا تفاوض ولا عودة للأسرى إلا بعد الوقف الكامل للعدوان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل انطلاقه .. استعداد بوسي شلبي لـ مهرجان الجونة في دورته السادسة |صور

يسكن الألم ويعالج نزلات البرد.. فوائد غير متوقعة لـ النعناع

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطاطا بانتظام

جمال شعبان يعلن مفاجأة عن سبب وفاة الشاعرة أميرة الأدهم

فيديو

في ذكرى وفاة زبيدة ثروت .. لاعب كرة قدم طارد صاحبة أجمل عيون للزواج وفنانة غارت منها «فيديوجراف»

الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة.. فيديو

قفزة في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة| فيديو

جنود الاحتلال الإسرائيلي يثورون على رؤسائهم بطريقة «مشاغبة» داخل قاعدة عسكرية| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

اﻟﻤﺰﻳﺪ