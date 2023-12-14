أرقام مفزعة لدولة الاحتلال| كم عدد الجنود الصهاينة المقـ.تولين والمصابين من بداية الحرب

تشهد الحدود اللبنانية الإسرايلية تبادلاً لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل منذ الحرب التي أعلنتها تل أبيب على حركة حماس التي تحكم قطاع غزة المحتل، ردًا على هجمات الحركة في السابع من أكتوبر الماضي.

ارتفعت حصيلة الضحايا الأبرياء من الفلسطينيين في قطاع غزة نتيجة استهداف قوات الإحتلال الإسرائيلي لهم، وفي المقابل، تمكنت قوات حركة المقاومة الفلسطينية حماس، وحزب الله اللبناني لبعض عناصر قوات الإحتلال..

حزب الله يستهدف تجمع للجنود الإسرائيليين

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، عن استهداف تجمع للجنود الإسرائيليين بالأسلحة المناسبة، حيث قالت في بيان صحفي:

«دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم تجمعًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط ثكنة شوميرا ( بلدة طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة».

كما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية عن أن المقاتلات الحربية الإسرائيلية شنت ثلاث غارات جوية صباح اليوم استهدفت جبل كحيل الواقع بين بلدتي مارون الراس وعيترون، وألقت في كل غارة صاروخ جو- أرض على المنطقة المستهدفة.

كم عدد الجنود الصهاينة المقتولين والمصابين من بداية الحرب؟

شنت حركة المقاومة الفلسطينية حماس في السابع من اكتوبر الماضي هجومًا غير مسبوق على دولة الإحتلال الإسرائيلي قتلت فيه ما يقدر بـ 1200 شخص وأخدت أكثر من 200 رهينة، وفقًا لما أعلنت عنه السلطات الإسرائيلية، ومنذ ذلك اليوم ولأكثر من شهر تستمر الغارات الإسرائيلية المتواصلة والعملية البرية الإسرائيلية آلاف الأشخاص وسببت دمارًا مروعًا في قطاع غزة.

وحتى يوم 6 نوفمبر الماضي بلغ عدد القتلى من الإسرائيليين 1400 قتيل، و5400 مصاب، و 31 طفلاً إسرائيليًا و 30 قيل إنهم بين الرهائن، وفقًا لما أعلنت عنه وزارة الصحة الفلسطينية والأمم المتحدة في ذلك الوقت.

في واحدة من أقسى الضربات التي وجهتها حركة حماس لقوات الاحتلال، أعلن الجيش الإسرائيلي، امس الأربعاء، عن مقتل 8 من عسكريين، معظمهم من الضباط في كمين، حيث أوضحت هيئة البث الإسرائيلية كان، أن الجنود والضباط الذين قتلوا كانوا من الكتيبة 13 في لواء غزلاني.

ومع مقتل العسكريين الثمانية، ترتفع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 442 جنديًا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر، بينهم 113 جنديًا منذ بدء الهجوم البري في أواخر أكتوبر.