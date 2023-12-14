بعد تحذيرات انتشار أدوية مغشوشة.. كيف تفرق بين المنتج الأصلي والتقليد؟

حالة من القلق أصابت الشارع المصري، ومنصات التواصل الاجتماعي، بعد ما حذرت هيئة الدواء المصرية من وجود 5 أدوية مغشوشة في الأسواق المحلية، وطالبت بضبطها وتحريزها، يتساءل الجميع عن طريقة التعرف على الأدوية الأصلية والمغشوشة.

أدوية مغشوشة في الأسواق المحلية المصرية

حذرت هيئة الدواء المصرية في منشور رقم 29 لسنة 2023، من وجود عبوات مقلدة من المتسحضر « L-Carnitine syrup »، للتشغيلة رقم « 3150123» من إنتاج شركة « MEPACO MEDIFOOD ».

كيفية التفريق بين عبوات الدواء الأصلية والتقليد؟

أوضحت هيئة الدواء المصرية طريقة التعرف على الدواء في الأسواق المحلية، إذا كان أصلي أم مُقلد، حيث يمكنك التعرف عليه من خلال..

صورة أرشيفية

يكون تاريخ الإنتاج في المنتج الأصلي مدون على البطاقة الداخلية 1 / 2023، كما يوجد شعار ميباكو أسفل الملصق، أما الدواء المُقلد فيكون تاريخ الإنتاج المدون على البطاقة الداخلية 1 / 2022، ولا يوجد شعار ميباكو أسفل الملصق.

يكون شعار الشركة مطبوع على غطاء زجاجة الدواء الأصلية باللون الزيتي الغامق، أما المنتج المُقلد فيكون شعار الشركة مدون عليها باللون الأخضر الفاتح، والبعض الأخر يكون الغطاء أبيض بدون أي شعار.

يمكن التفريق بسهولة بين المنتج الأصلي والتقليد من خلال الشكل الظاهري لجودة الطباعة وشكل العبوة الخارجية

كما أصدر هيئة الدواء المصرية منشورات مخصصة لكل صنف من الادوية المغشوشة في الأسواق المحلية موضحه الفرق بين الأصلي منها والتقليد، قائلة في منشورها: