بعد تحذيرات انتشار أدوية مغشوشة.. كيف تفرق بين المنتج الأصلي والتقليد؟

حالة من القلق أصابت الشارع المصري، ومنصات التواصل الاجتماعي، بعد ما حذرت هيئة الدواء المصرية من وجود 5 أدوية مغشوشة في الأسواق المحلية، وطالبت بضبطها وتحريزها، يتساءل الجميع عن طريقة التعرف على الأدوية الأصلية والمغشوشة.
أدوية مغشوشة في الأسواق المحلية المصرية
حذرت هيئة الدواء المصرية في منشور رقم 29 لسنة 2023، من وجود عبوات مقلدة من المتسحضر « L-Carnitine syrup »، للتشغيلة رقم « 3150123» من إنتاج شركة « MEPACO MEDIFOOD ».
كيفية التفريق بين عبوات الدواء الأصلية والتقليد؟
أوضحت هيئة الدواء المصرية طريقة التعرف على الدواء في الأسواق المحلية، إذا كان أصلي أم مُقلد، حيث يمكنك التعرف عليه من خلال..
- يكون تاريخ الإنتاج في المنتج الأصلي مدون على البطاقة الداخلية 1 / 2023، كما يوجد شعار ميباكو أسفل الملصق، أما الدواء المُقلد فيكون تاريخ الإنتاج المدون على البطاقة الداخلية 1 / 2022، ولا يوجد شعار ميباكو أسفل الملصق.
- يكون شعار الشركة مطبوع على غطاء زجاجة الدواء الأصلية باللون الزيتي الغامق، أما المنتج المُقلد فيكون شعار الشركة مدون عليها باللون الأخضر الفاتح، والبعض الأخر يكون الغطاء أبيض بدون أي شعار.
- يمكن التفريق بسهولة بين المنتج الأصلي والتقليد من خلال الشكل الظاهري لجودة الطباعة وشكل العبوة الخارجية
كما أصدر هيئة الدواء المصرية منشورات مخصصة لكل صنف من الادوية المغشوشة في الأسواق المحلية موضحه الفرق بين الأصلي منها والتقليد، قائلة في منشورها:
- حذرت هيئة الدواء في منشورها رقم 30 لسنة 2023، من العبوات المقلدة من المستحضر Cialis Tadalafil 20mg للتشغيلة رقم D551167، وجميع التشغيلات الأخرى التي تتفق مع المواصفات المذكورة بالعبوة المقلدة، موضحة أنه يمكن التفرقة ظاهريًا بين العبوات الأصلية والمقلدة من حيث جودة الطباعة وشكل العبوة الخارجية.
- وفي منشور هيئة الدواء رقم 31 لسنة 2023، حذرت من العبوات المقلدة من المستحضر Mirage 1gm، للتشغيلة قم 024601221، من إنتاج فاركو بي العالمية، مضحه أنه يمكن التفرقية بين المنتجين الأصلي والتقليد ظاهريًا من خلال كلمة كتابة كلمة «الإلكتروني» المدونة على الكرتون الخارجي للدواء، فهي مكتوبة في المنتج المقلد بطريقة خاطئة « الآلكتروني»، كذلك أسفل الفايل هناك رقم علوي وسفلي في المنتج الأصلي، أما في المُقلد فمدون عليه صف واحد من الأرقام.
- حذرت الهيئة في منشورها رقم 32 لسنة 2023، من العبوات المقلدة من المستحضر Genuphil 250mg syrup ، للتشغيلة رقم: 21086581، من إنتاج شركة إيفا فارما، موضحة أنه يمكن التفريق بين المنتج الأصلي والتقليد من خلال الشكل الظاهري للعبوات الخارجية، والبيانات التي تظهر عند عمل مسح الباركود الموجود على المنتج الأصلي، تتفق مع نظيرتها المدون على العبوة، أما في المنتج المقلد تختلق البيانات التي تظهر عن نظيرتها المدونة على العبوة.
- حذرت هيئة الدواء في منشورها رقم 33 لسنة 2023، من العبوات المقلدة من المستحضر Megamox 642.9 mg/5ml susp، للتشغيلة رقم: 235133 من إنتاج شركة Hikma، حيث يمكن التقليد بين المنتجين الأصلي والتقليد من خلال شكل الكرتون الخارجي من حيث كلمة «القنينة»، وهي الكلمة المكتوبة بشكل صحيح على العبوة الأصلية، أمام المقلدة فمكتوبة « القنبنة»، وفي العبوة الداخلية يوجد 8 أشكال بيضاوية على حافة المكيال، و 5 تدريجات والمكيال لونه شفاف، أما في المنتج المقلد يوجد 4 أشكال بيضاوية على حافة المكيال، و 3 تدريجات والمكيال لونه شفاف بخامة رديئة.