هذا الشبل من ذاك الأسد.. الفيفا يتغزل فى أحمد شوبير ونجله مصطفى

أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" بتألق مصطفي شوبير حارس مرمى منتخب مصر في مباراة بلجيكا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب ضمن الجولة الأولي للمجموعة السابعة في بطولة كأس العالم.

ونشر الحساب الرسمي لـ أحمد شوبير عبر "فيسبوك" صورة مما نشرته الصفحة الخاصة بكأس العالم عبر منصة “إكس” والتي وضعت صورة لمصطفي شوبير ووالده مع تعليق:" ‏هذا الشبل من ذاك الأسد"

استهل منتخب مصر مشواره في كأس العالم بتعادل أمام نظيره منتخب بلجيكا، بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما على ملعب “لومن فيلد” بمدينة سياتل، في الجولة الافتتاحية لحساب المجموعة السابعة من بطولة كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يلاقي منتخب مصر نظيره النيوزيلندي يوم الاثنين الموافق 22 يونيو، ضمن مواجهات الجولة الثانية بكأس العالم 2026.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة صباحا، وتقام المباراة على ملعب بي سي بلايس بكندا.



