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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

معلق مصري لمباراة الأهلي واتحاد جدة| كولر يتحدى بـ"لاعب مفاجأة".. ورعب جماهيري

صدى البلد

يلتقي النادي الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا مع نادي اتحاد جدة السعودي بطل الدوري السعودي والفريق المستضيف، ضمن مواجهات دور ربع النهائي لكأس العالم للأندية.

وتمكن نادي اتحاد جدة من عبور عقبة فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي في دور ثمن النهائي، ليضرب موعدًا مع الأهلي.

وتستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس العالم للأندية، والتي انطلقت مساء أمس الثلاثاء، وتستمر حتى يوم 22 ديسمبر الجاري.

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موعد مباراة الأهلي واتحاد جدة

ويلتقي الاهلي واتحاد جدة مساء يوم الجمعة القادم في تمام الساعة الثامنة مساء، في ديربي عربي قوي ينتظره الملايين من انصار الفريقين.

حكم مباراة الأهلي واتحاد جدة

وقبل قليل أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية تعيين الحكم الفنزويلي جيسوس فالينزويلا لإدارة مباراة الأهلي واتحاد جدة في دور ربع النهائي بمونديال الأندية.

ويعاون «فالنزويلا» كلا من خورخي أوريجو (حكم مساعد أول)، بالإضافة إلى توليو مورينو (حكم مساعد ثاني)، وكذلك النيوزيلاندي كامبل كيرك (حكم رابع).

معلق مباراة الأهلي واتحاد جدة

ووفقًا لتقارير سعودية فإن قنوات SSC اختارت المعلق المصري مدحت شلبي للتعليق على مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي.

ويرتبط مدحت شلبي مع الأهلي بذكريات كبيرة وبطولات كبرى وهو ما يمنح التفاؤل للجماهير الحمراء.

مفاجأة كولر في تشكيل الأهلي

ومن المفاجئ للجماهير الأهلاوية ما تم نشره من توقعات بشأن مشاركة المهاجم الفرنسي أنتوني موديست أساسيًا ضد اتحاد جدة.

وعلى الرغم من سوء مستوى موديست مع الأهلي لكن اللاعب خضع لجلسات تحفيزية خلال الفترة الفائتة ويراهن عليه كولر لغثبات ذاته وامكانياته في كأس العالم للأندية.

رعب جماهير اتحاد جدة

وفي رد فعل غير متوقع، أبدت جماهير اتحاد جدة تخوفها من ملاقاة الأهلي حيث قال أحد الجماهير في فيديو متداول إنه مرعوب من المصريين.

وعلى الرغم من امتلاك نادي اتحاد جدة لنجوم عالميين أمثال بنزيما وكانتي وجوتا وفابينيو ورومارينيو، لكن الجماهير توقعت حال فوز اتحاد جدة فإنه لن يفوز بفارق هدف وحيد عن الاهلي.

تاريخ مواجهات الأهلي واتحاد جدة 

 جمعت النادي الأهلي بنظيره الاتحاد، ثلاث مواجهات شهدت تفوقا كاسحا لنمور مدينة جدة، حيث التقى الفريقان تاريخيًا في 3 مواجهات هما: 

  • أولى المواجهات جمعت بين الأهلي والاتحاد السعودي في البطولة العربية عام 1995، التي أقيمت على الأراضي السعودية، وعرفت فوز الاتحاد بهدف نظيف على الأهلي.
  •  كانت المواجهة الثانية بين الفريقين في بطولة السوبر المصري السعودي نسخة 2001، التي انتهت بخسارة الأهلي 2 /3 في القاهرة.
  • ثالث المباريات بين الأهلي والاتحاد كانت في كأس العالم للأندية نسخة 2005 بالعاصمة الأسترالية سيدني، وتحديدًا الدور التمهيدي، وقتها سقط الأهلي بهدف نظيف سجله أسطورة الاتحاد محمد نور.
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