أصابته صاعقة على أرض الملعب| وفاة لاعب كرة برازيلي بطريقة مؤسفة ..شاهد

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لعدد من لاعبي كرة القدم بعد أن تعرضوا لصاعقة رعدية، أثناء لعب إحدى المباريات وهو ما تسببت في وفاة أحدهم.. فما التفاصيل؟

صاعقة رعدية تُنهي حياة لاعب وتُصيب آخرين

كان فريق قدم القدم للهواة في كأس البرازيل يلعب مباراة، حيث توفي لاعب كرة قدم يبلغ من العمر 21 عام، يُدعى كايو هنريكي، واُصيب خمسة لاعبين أخرين بجروح وحروق بعد ما ضربت صاعقة رعدية أرض الملعب.

وتداولت المواقع البرازيلية، ومنصات التواصل الاجتماعي الاخبار حول وفاة اللاعب كايو هنريكي الذي تلقى الإسعافات الأولية في الملعب على الفور، إلا أنه توفى متأثرًا بإصابته بعد حوالي ساعتين من تعرضه للصاعقة.

وهناك عدد من بين المصابين بالصاعقة من أعضاء الفريق، لا يزال احدهم في حالة خطيرة.

كأس البرازيل

وتعتبر بطولة كأس البرازيل البطولة الرسمية لـ الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، وتم تأسيسها عام 1989م، وتم ضمها إلى اتحاد الكرة البرازيلي، ويشارك فيها حاليًا نحو 86 ناديًا رياضيًا للمنافسة على كأس البرازيل.