نهاية مثيرة لليوم الخامس في المونديال.. التعادل يحسم مواجهات المجموعتين السابعة والثامنة

انتهت منافسات اليوم الخامس من بطولة كأس العالم 2026 على وقع عدة مواجهات قوية شهدت إثارة كبيرة وتقاربًا في النتائج، بعدما حسم التعادل كافة مباريات اليوم، لمنتخبات المجموعتين السابعة والثامنة.

نتائج مباريات اليوم

مصر 1-1 بلجيكا

إيران 2-2 نيوزيلندا

إسبانيا 0-0 الرأس الأخضر

السعودية 1-1 أوروجواي

مصر تخرج بنقطة ثمينة أمام بلجيكا

فرض المنتخب الوطني التعادل على نظيره البلجيكي بنتيجة 1-1 في مباراة قوية ضمن منافسات المجموعة السابعة.

ونجح إمام عاشور في منح الفراعنة التقدم، قبل أن يعود المنتخب البلجيكي إلى اللقاء مستفيدًا من هدف عكسي سجله محمد هاني بالخطأ في مرماه.

تعادل مثير بين إيران ونيوزيلندا

وفي المباراة الثانية بالمجموعة ذاتها، اقتسم منتخبا إيران ونيوزيلندا النقاط بعد تعادلهما بنتيجة 2-2، في مواجهة مفتوحة شهدت تبادل السيطرة والفرص حتى صافرة النهاية.

إسبانيا تتعثر أمام الرأس الأخضر

ولحساب المجموعة الثامنة، سقط المنتخب الإسباني في فخ التعادل السلبي أمام منتخب الرأس الأخضر، في واحدة من أبرز مفاجآت الجولة الأولى، بعدما فشل "لا روخا" في استغلال الفرص التي سنحت له لحسم اللقاء.

الأخضر السعودي يواصل نتائجه الإيجابية

وخرج المنتخب السعودي بنتيجة إيجابية بعدما فرض التعادل 1-1 على منتخب أوروجواي.

وسجل عبدالإله العمري هدف التقدم للأخضر، قبل أن يتمكن ماكسيميليانو أراوخو من تعديل النتيجة لصالح المنتخب الأوروجوياني.

ترتيب المجموعة السابعة بعد الجولة الأولى

1- إيران – نقطة واحدة

2- نيوزيلندا – نقطة واحدة

3- مصر – نقطة واحدة

4- بلجيكا – نقطة واحدة