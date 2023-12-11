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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

هل يتم الكشف عنها غدا| موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية رسميا.. جدول زمني

صدى البلد

بدأت أمس الأحد الموافق 10 ديسمبر الجارى، الانتخابات الرئاسية 2024، وتنتهي غدا في 12 ديسمبر 2023، حيث يتنافس فيها أربعة مرشحين هم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

ويبدأ التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء…

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إقبال كثيف وأرقام قياسية

ودخلت الانتخابات الرئاسية يومها الثاني وسط اقبال كثيف وحشود للمواطنين أمام كافة لجان الاقتراع منذ الصباح الباكر.

وفي هذا السياق قال المستشار أحمد البنداري، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية الحالية 2024، تعد أعلى نسبة من انتخابات الرئاسة 2014.

وأشار  رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في المؤتمر الصحفي، إلى أن نسبة الإقبال من قبل المصريين كبيرة وهي الأعلى منذ 2014.

وأكد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية لمتابعة تصويت المصريين بالداخل، أن 5 ملايين مواطن استعلموا عن لجانهم الانتخابية بالانتخابات الرئاسية من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة الوطنية، كما استعلم 500 ألف عبر الرسائل النصية علي الرقم 506207، وكذلك 500 ألف آخرين عبر رسائل البريد.

وأوضح أن هذا الرقم قياسي لم يحدث منذ 2014 والذي وصل وقتها إلى مليون مستعلم.

وأوضح مدير الهيئة الوطنية للانتخابات خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم، أن غرفة العمليات أجرت اتصالات بالصوت والصورة عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع رؤساء اللجان بمختلف محافظات الجمهورية، للمتابعة اللحظية حيث اكدوا انتظام عمل اللجان العامة والفرعية في عملها باستقبال الناخبين، وانتظام سير عملية التصويت ومعرفة موعد فتح اللجان بعد الراحة.

جدول زمني.. إعلان النتيجة

ووفقًا للجدول الزمني المعلن عنه سلفا من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات، فإن آخر أيام الادلاء بالأصوات الموافق 12 ديسمبر 2024، بدءا من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء.

الأربعاء 13 ديسمبر موعد انتهاء عملية الفرز وتسليم محاضر اللجان العامة وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع ، وكذلك إعلان الحصر العددى للأصوات.
الخميس 14 ديسمبر:  الهيئة الوطنية للانتخابات تتلقى الطعون في قرارات اللجان العامة.
الجمعة والسبت 15، و16 ديسمبر: البت في الطعون المقدمة في قرارات اللجان العامة
الإثنين 18 ديسمبر: تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة رسميا عقب البت في الطعون المقدمة في قرارات اللجان العامة.

الانتخابات الرئاسية فريد زهران عبدالسند يمامة عبدالفتاح السيسي حازم عمر الهيئة الوطنية للانتخابات

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