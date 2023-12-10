بشرى سارة للمواطنين.. موعد وقف تخفيف أحمال الكهرباء

ينتظر الكثير من المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية، موعد انتهاء خطة تخفيف أحمال الكهرباء، وهي البشرى التي زفتها وزارة الكهرباء حول وقف تخفيف الأحمال خلال الأيام القليلة الماضية.. فما التفاصيل؟

وقف خطة تخفيف الأحمال

اتخذت وزارة الكهرباء قرارًا بوقف تخفيف الأحمال خلال الأيام القليلة الماضية، حيث أنه من خلال رصد قوة أحمال الكهباء في الفترة الماضية، تبين أن الأحمال تصل في وقت الذروة إلى 26 و 27 ألف ميجاوات، مقارنة بما كانت تسجله قبل ذلك.

وأوضح مصدر مسئول في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في تصريحات صحفية، أن مركز التحكم القومي للكهرباء أبلغ شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية بإرجاء العمل بخطة تخفيف الأحمال، التي بدأت أمس السبت، وحتى يوم الثلاثاء المقبل، لحين انتهاء إجراء الإنتخابات الرئاسية التي أنطلقت اليوم الأحد، وتستمر لمدة 3 أيام.

إقبال المواطنين على التصويت بالإنتخابات الرئاسية

رصدت غرفة عمليات حزب التجمع لمتابعة الانتخابات الرئاسية ، إقبال الناخبين بكثافة على اللجان للتصويت في أول أيام الاقتراع بالانتخابات الرئاسية 2024 ، رافعين أعلام مصر، للإدلاء بأصواتهم فى العملية الانتخابية.رصدت غرفة عمليات حزب التجمع لمتابعة الانتخابات الرئاسية ، إقبال الناخبين بكثافة على اللجان للتصويت في أول أيام الاقتراع بالانتخابات الرئاسية 2024 ، رافعين أعلام مصر، للإدلاء بأصواتهم فى العملية الانتخابية.

وقال محمود دسوقي أمين تنظيم الحزب ، ومسؤول الغرفة، إن لجان حزب التجمع في المحافظات ، رصدت بدء توافد الناخبين قبل فتح المقار الانتخابية، وتواجد بعض الشباب المتطوعين لمساعدتهم فى معرفة اللجان الخاصة بهم، وتوفير الكراسى لكبار السن لتسهيل وصولهم لأماكن التصويت .

و أكد " دسوقي " أن عدد من المتابعين الحقوقيين من منظمات المجتمع المدني المحلية و الدولية ، أشادوا بحياد و نزاهة القائمين على العملية الانتخابية ، و وقوفهم على مسافة واحدة من المرشحين الأربعة في الانتخابات .

الانتخابات الرئاسية 2024



بدأت انتخابات الرئاسة 2024 فى داخل مصر اليوم الأحد، 10 ديسمبر ولمدة 3 أيام حتى الثلاثاء 12 ديسمبر 2023.

ويخوض الانتخابات أربعة مرشحين هم: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي رمز النجمة والمرشح الرئاسي فريد زهران رمز الشمس والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رمز النخلة والمرشح الرئاسي حازم عمر رمز السلم.