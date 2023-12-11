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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

بعد إحالتها للتحقيق.. ما عقوبة لبلبة لتصويتها مرتين في الانتخابات الرئاسية؟

صدى البلد

أثارت الفنانة لبلبة حالة من الجدل الواسع بعد ما ظهرت وهي تُدلي بصوتها مرتين في الانتخابات الرئاسية المصرية، حتى تم إحالة الواقعة للتحقيق.. فما القصة؟

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لبلبة تُدلي بصوتها مرتين في الانتخابات 

أدلت الفنانة لبلبة بصوتها في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، مرتين إحداهما خارج مصر والثانية من داخلها، حيث أدلت المرة الأولى في القنصلية المصرية بجدة في المملكة العربية السعودية، والثانية من داخل إحدى اللجان الانتخابية في منطقة الدقي بالجيزة، الأمر الذي استدعى إحالتها للتحقيق.

ماذا ينتظر لبلبة بعد التصويت مرتين؟

وفقًا للمادة 66 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، فإن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تتجاوز 1000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بالإشتراك في الانتخابات أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة، ولرئيس اللجنة العليا الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.

توافد الناخبين بكثافة في اليوم الثاني 

استمر توافد الناخبين بكثافة على مراكز الاقتراع في الفترة المسائية؛ للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، بعد انتهاء ساعة الراحة، بحسب ما نقلته قناة "إكسترا نيوز".

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وكانت غرفة عمليات حزب التجمع لمتابعة الانتخابات الرئاسية ، قد رصدت إقبال الناخبين بكثافة على اللجان للتصويت في أول أيام الاقتراع بالانتخابات الرئاسية 2024 ، رافعين أعلام مصر، للإدلاء بأصواتهم فى العملية الانتخابية.رصدت غرفة عمليات حزب التجمع لمتابعة الانتخابات الرئاسية ، إقبال الناخبين بكثافة على اللجان للتصويت في أول أيام الاقتراع بالانتخابات الرئاسية 2024 ، رافعين أعلام مصر، للإدلاء بأصواتهم فى العملية الانتخابية.

الانتخابات الرئاسية 2024

بدأت انتخابات الرئاسة 2024 فى داخل مصر اليوم الأحد، 10 ديسمبر ولمدة 3 أيام حتى الثلاثاء 12 ديسمبر 2023.
ويخوض الانتخابات أربعة مرشحين هم: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي رمز النجمة والمرشح الرئاسي فريد زهران رمز الشمس والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رمز النخلة والمرشح الرئاسي حازم عمر رمز السلم.

الانتخابات لبلبة قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية مراكز الاقتراع التصويت

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