أشهر إعلامي.. ظهور مفاجئ لـ "محمد بركات" على كرسي متحرك..ما قصته ؟

الإعلامي محمد بركات.. نجم الإعلام المشهور في اواخر التسعينات وأوائل الألفية، واحد الوجوه المالوفة التي استأنست بها كل البيوت المصرية عبر شاشته الأشهر إقرأ، وقتما كانت تلك القناة من الفضائيات الرائدة دينيًا والأكثر انتشارا في زمن ما.

اشتهر الإعلامي محمد بركات بطلته الوقورة التي تتسق مع محتواه، فارتبط في أذهان الجميع بأنه، المذيع المتدين صاحب اللقاءات الفريدة والتاريخية والحصرية مع الفنانات المعتزلات، ممكن قررن ترك الفن وارتداء الحجاب.

الظهور الاخير لمحمد بركات

بعد غياب طويل عن الشاشة وابتعاد عن الأضواء، ظهر المذيع محمد بركات مجددًا، ولكن هذه المرة من خلال الاستحقاق الدستوري “ الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 ”.

وعلى الرغم من ظهوره على كرسي متحرك، غير أن الصورة لاقت اعجاب واستحسان الكثيرين، ممن ابدو اعجابا بموقف الرجل الذي فضل النزول في تلك الإجواء متحاملًا على ظروفه الصحية.

الحالة الصحية لـ محمد بركات

ومن خلال الصورة المنتشرة للإعلامي محمد بركات، ظهر وقد تغيرت ملامحه شيئًا قليلًا بفعل الزمن وربما كبر السن، وهو ما استدعى استخدامه لكرسي متحرك من أجل الوصول إلى لجنته الإنتخابية.

وأشاح محمد بركات بإصبعه المنغمس في الحبر الفوسفوري بكل ثقة، وهو ما يؤكد أن الحالة الذهنية والمزاجية والنفسية لديه على أتم وأفضل حال.

محمد بركات .. تاريخ كبير

يعتبر الإعلامي محمد بركات واحدا من أقدم مذيعي قناة "اقرأ" الفضائية، ومن أشهر برامجه "مواجهات" الذي اشتهر باستضافته للفنانات بعد قرارهن الاعتزال والحجاب، فضلا عن حواراته مع عدد كبير من المثقفين والإسلاميين.

وقدم الإعلامي محمد بركات على شاشة "اقرأ" أكثر من برنامج، ثقافي وديني، كان آخرها برنامجه المعروف "في حب الحرمين الشريفين".

محمد بركات صحفي معروف أيضا، وعمل مديرا لتحرير مجلة "الدعوة" السعودية، ومديرا لتحرير جريدة "المسلمون الدولية"، كما عمل مديرا لتحرير مجلة "الوطن العربي" و"كلام الناس" وغيرها الكثير من الصحف والمجلات العربية.

أشهر برامج ولقاءات محمد بركات

قدم الإعلامي محمد بركات العديد من اللقاءات مع نجوم الفن المعتزلين والمشاهير من خلال برامجه الشهيرة والتي جاء أبرزها « خواطر النجوم - في حب الحرمين الشريفين» وأبرز تلك اللقاءات كانت مع:

خواطر المطربة المعتزلة حنان

خواطر الفنان وجدي العربي

خواطر الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي

خواطر الفنانة سهير البابلي

خواطر الفنان محمد ثروت

خواطر الفنانة حنان شعيب

كما أجرى الإعلامي الكبير محمد بركات الكثير من المواجهات المميزة مع باقة من النخبة من خلال برنامج مواجهات ومنها مع: