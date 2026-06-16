زلزال قوي يضرب إندونيسيا بدرجة 6.7 ريختر

ضرب زلزال بلغت قوته 6.7 درجة على مقياس ريختر مناطق متفرقة من إندونيسيا، اليوم الثلاثاء، وفق ما أعلنته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS).

سجلت إندونيسيا زلزالًا الذي بقوة 6.7 درجة ليتبعه عدد من الهزات الارتدادية، فيما شعر سكان عدة مناطق بالهزة الأرضية التي ضربت شرق مدينة بالو.

قالت الهيئة، في بيان، أن مركز الزلزال وقع على بعد 43 كيلومترًا شرق مدينة بالو، وعلى عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، مشيرة إلى أن الهزة الأرضية شعر بها سكان عدد من المناطق القريبة.

وأضافت أن الزلزال الرئيسي تبعته مجموعة من الهزات الارتدادية، حيث بلغت قوة الهزة الأولى 5.2 درجة على مقياس ريختر، وسُجلت على بعد 44 كيلومترًا شرق مدينة بالو وعلى عمق 10 كيلومترات.

كما رُصدت هزة ارتدادية ثانية بلغت قوتها 4.9 درجة، ووقعت على بعد 46 كيلومترًا شرق المدينة نفسها، وعلى العمق ذاته، وفق البيانات الصادرة عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.