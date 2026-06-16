أبو مرزوق: حماس تأمل في دور روسي لتحقيق المصالحة الفلسطينية

قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج، موسى أبو مرزوق، في تصريحات لسبوتنيك، إن الحركة تأمل أن تلعب روسيا دوراً مهماً في تقريب وجهات النظر بين الفصائل الفلسطينية.

وذكر أن ذلك يتم عبر استضافة حوار فلسطيني داخلي يهدف إلى التوصل لموقف موحد وتحقيق المصالحة الفلسطينية.

أوضح أبو مرزوق أن روسيا نجحت في السابق في جمع مختلف القوى الفلسطينية حول طاولة واحدة، وساعدت في صياغة وثائق حظيت بقبول غالبية الفصائل، إلا أن إسرائيل أعاقت نتنفيذها على أرض الواقع.

وأشار إلى أن هذه الخبرة الروسية يمكن الاستفادة منها مستقبلاً، معرباً عن اعتقاده بأن موسكو قادرة على دعوة الفصائل الفلسطينية إلى اجتماع جديد.

