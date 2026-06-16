روسيا تربح قضية تحكيم دولي ضد أوكرانيا بشأن مضيق كيرتش

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو حققت انتصارا قانونيا في محكمة التحكيم الدولية في لاهاي، في القضية المتعلقة بحقوق روسيا الساحلية في البحر الأسود وبحر أزوف ومضيق كيرتش.



وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي أكدت قرارها النهائي بشأن قضية التحكيم التي استمرت 10 سنوات بين روسيا وأوكرانيا فيما يتعلق بالحقوق الساحلية في مضيق كيرتش وبحر آزوف ومياه البحر الأسود المحيطة بشبه جزيرة القرم.

وتابعت: "رفضت محكمة التحكيم طلب أوكرانيا استعادة السيطرة على الموارد الهيدروكربونية والسمكية وغيرها من الموارد في المياه الإقليمية للقرم ومنطقة بحر أزوف، كما رفضت منحها أي تعويضات من روسيا مقابل استخدامها وما يزعم أنه أضرار لحقت بها".