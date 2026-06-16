اخبار كاذبة.. ترامب ينفي دفع أمريكا 300 مليون دولار لإيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران وافقت، بموجب التفاهمات الجارية، على عدم امتلاك أسلحة نووية أبدًا، مؤكدًا أن هذا البند يمثل أحد أهم ركائز الاتفاق بين الجانبين.

كما أفاد بأن الاخبار المتداولة عن دفع الولايات المتحدة الأمريكية 300 مليون دولار لإيران، هي أخبار كاذبة نشرها الديمقراطيون.

و في وقت سابق، صرح نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، الإثنين، خلال مقابلة مع شبكة “سي بي إس نيوز”، إن طهران قد تتمكن من الوصول إلى صندوق إعادة الإعمار البالغ 300 مليار دولار، والذي من المفترض أن تموله دول الخليج، على الرغم من أن الجمهورية الإسلامية يجب أن تفي بالتزامات معينة لتحقيق الشروط اللازمة للوصول إلى الصندوق.

وأضاف “دي فانس”: "هذا النوع من التمويل الذي قد يُتاح لهم، بتمويل من تحالف ساحل الخليج؛ شريطة التزامهم ببنود الاتفاق".