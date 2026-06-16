لقاء مصري فلسطيني يبحث تعزيز التعاون الصحي والإسعافي

زار السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، هيئة الإسعاف المصرية، حيث التقى الدكتور عمرو رشيد، رئيس الهيئة، لبحث آليات تعزيز التعاون الصحي والإسعافي بين الجانبين.

وجاء اللقاء استكمالًا للجهود الرامية إلى تنفيذ مخرجات مجلس وزراء الصحة العرب، ومتابعةً لنتائج اللقاء السابق الذي جمع وزير الصحة المصري بالمندوب الدائم لدولة فلسطين بشأن دعم القطاع الصحي في الأراضي الفلسطينية.

وتناول الاجتماع سبل تنفيذ القرارات المتعلقة بشراء وإدخال عيادات متنقلة إلى قطاع غزة، وفق المواصفات الفنية التي قدمتها وزارة الصحة الفلسطينية، بما يسهم في تعزيز الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في ظل الأوضاع الإنسانية والصحية الصعبة التي يشهدها القطاع.

دعم القطاع الصحي الفلسطيني

واستعرض السفير العكلوك خلال اللقاء حجم الأضرار التي لحقت بالقطاع الصحي الفلسطيني نتيجة الاستهداف والتدمير الممنهج الذي تعرضت له المنشآت الصحية والبنية التحتية الطبية في قطاع غزة، إلى جانب الانتهاكات المستمرة في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، وما ترتب على ذلك من تحديات كبيرة أمام تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

من جانبه، أكد الدكتور عمرو رشيد استعداد هيئة الإسعاف المصرية لتعزيز التعاون مع الجانب الفلسطيني في مجالات الإسعاف والطوارئ، وتقديم الخبرات الفنية والدعم اللازم، مستندًا إلى ما تمتلكه الهيئة من خبرات متراكمة تمتد لأكثر من 123 عامًا في مجال خدمات الإسعاف والرعاية العاجلة.

حضر اللقاء من الجانب الفلسطيني كل من السكرتير الثالث علا عامر الجعب، والدكتور فادي كساب، فيما شارك من الجانب المصري المستشار الطبي الدكتور محمود صالح، والدكتور محمد عبد الفتاح من قطاع التعاون الدولي بوزارة الصحة المصرية.