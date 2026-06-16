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الاتحاد الدولي يمنح الرئيس الأمريكي شرف تسليم كأس العالم للبطل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الاتحاد الدولي يمنح الرئيس الأمريكي شرف تسليم كأس العالم للبطل

كأس العالم
كأس العالم
رباب الهواري

كشفت تقارير إعلامية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم وافق على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتسليم كأس العالم 2026 إلى قائد المنتخب الفائز باللقب عقب المباراة النهائية، في خطوة من المنتظر أن تحظى باهتمام عالمي واسع خلال مراسم التتويج.

وأوضحت التقارير أن الاتحاد الدولي منح الرئيس الأمريكي حرية تحديد طبيعة مشاركته في الاحتفال الختامي، إذ يمكنه الاكتفاء بتسليم الكأس ثم مغادرة منصة التتويج، أو البقاء إلى جانب لاعبي المنتخب البطل أثناء الاحتفال، كما يمكنه الوقوف مع كبار المسؤولين والضيوف الرسميين خلال مراسم التتويج.

وتأتي هذه الترتيبات في ظل استعداد الولايات المتحدة لاستضافة الجزء الأكبر من منافسات بطولة كأس العالم 2026، التي تقام بالشراكة مع كندا والمكسيك، وسط توقعات بأن تشهد النسخة المقبلة حضورًا جماهيريًا وإعلاميًا غير مسبوق.

وكان ترامب قد لفت الأنظار خلال نهائي كأس العالم للأندية 2025، بعدما بقي بجوار قائد فريق تشيلسي أثناء رفع كأس البطولة، في مشهد غير معتاد خلال احتفالات التتويج، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بين الجماهير والمتابعين، وتباينت الآراء بشأن تلك اللقطة.

ومن المنتظر أن يحضر الرئيس الأمريكي المباراة النهائية المقررة يوم 19 يوليو على ملعب ميتلايف، فيما أشارت مصادر مقربة من البيت الأبيض إلى رغبته في تكرار مشهد الاحتفال مع المنتخب الفائز، حال سمحت ترتيبات الاتحاد الدولي بذلك.

وفي سياق آخر، كان ترامب قد أثار الجدل بتصريحاته حول أسعار تذاكر البطولة، معبرًا عن استغرابه من ارتفاع قيمتها، والتي تتراوح بين 100 و6370 دولارًا. وأكد أنه لم يكن على دراية بهذه الأسعار، مضيفًا أنه حتى إذا أراد حضور مباراة تجمع الولايات المتحدة وباراغواي، فلن يكون مستعدًا لدفع ألف دولار مقابل تذكرة واحدة، معتبرًا أن هذه الأسعار مرتفعة

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