الغرف التجارية: نسبة المشاركة بالانتخابات الرئاسية رسالة لا تقبل التأويل للداخل والخارج

تقدم أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بالإنابة عن مجالس إدارات الغرف التجارية واتحادها العام وأكثر من خمسة مليون تاجر وصانع ومؤدى الخدمات من منتسبى الغرف التجارية فى كافة ربوع مصر وأكثر من 18 مليون من شركائهم من العاملين لديهم، سواعد مصر، بالتهنئة على نتيجة الاستحقاق الدستوري لانتخاب رئيس الجمهورية، ودورهم الفاعل في ملحمة يسجلها التاريخ كأكبر مشاركة بالانتخابات في تاريخ مصر هي رسالة لا تقبل التأويل للداخل والخارج، لنفتح جميعا صفحة جديدة من تاريخ مصر من أجل مستقبل أفضل لأبنائنا بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتمضى مصر قدما فى خارطة الطريق، ترسيخا للديموقراطية التى نصبوا إليها جميعا من خلال مؤسساتنا المنتخبة، ولنحقق سويا النمو والنماء لأبناء مصر.

وأكد أحمد الوكيل بأن خروج عشرات الملايين من أبناء مصر الأوفياء لانتخاب رئيسا للجمهورية، قد وضع الأساس القوى لمستقبل مصر، ليس فقط المستقبل السياسى، ولكن وهو الاهم، مستقبل مصر الاقتصادي الذى سيتأتى من خلال التعجيل بالإصلاحات المالية والنقدية والهيكلية، لتعود الاستثمارات والسياحة أفضل مما كانت، لتخلق فرص عمل كريمة للمواطن المصرى فى بلده.

وأوضح الوكيل بأن كافة الهيئات الدولية والعلمية الراصدة للموقف فى مصر قد أكدت أن عودة الثقة فى الاقتصاد المصرى مشروطة بنتائج الانتخابات من ناحية عدد المشاركين والذي سيؤكد عودة الاستقرار إلى مصر وهو الشرط الأساسى لتلك الثقة.

وأكد أنه كما يحارب إخوتنا وأبنائنا من قواتنا المسلحة والشرطة، ببطولة لتطهير أرض مصر الغالية من العناصر الإرهابية، أعداء الحياة، فالقطاع الخاص هو الذى يقود الحرب الواجبة لنزع الارهاب من جذوره، بنشره للتنمية والنماء وخلق فرص عمل كريمة فى كافة ربوع مصر، تلك الحرب التى قادتها الغرف التجارية واتحادها العام، خلال السنوات الماضية، بالحفاظ على اسواقنا التصديرية وتنميتها، وجذب الاستثمارات من خلال تحسين مناخ اداء الاعمال، بثورة تشريعية واجرائية، فى شراكة تامة مع الحكومات المتعاقبة، ليقوم أكثر من 5 مليون تاجر وصانع ومستثمر ومؤدى خدمات، منتسبى الغرف، أبناء مصر الاوفياء، دعامة الاقتصاد، بتحقيق أكثر من 80% من نتاج مصر المحلى الاجمالي، وخلق اكثر من 80% من فرص العمل لأبنائنا.

وأضاف الوكيل بأن الاتحاد يرصد بانتظام وضع اقتصاد مصر ورؤى العالم له، لذا فقد وضع وثيقة لدستور اقتصادي، حللت الوضع القائم ورسمت خارطة لطريق اقتصادي للمستقبل وهو ما لم ينبني فقط على نتاج مؤتمرات وندوات ولقاءات، ولكن أيضاً على استبيانات وجماعات تركيز من كافة القطاعات واستطلاعات لجمهور المنتجين ومقدمي الخدمات والمستهلكين، والتى سنعمل جاهدين بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيسنا المنتخب، على تنفيذها من اجل مستقبل مشرق لأبناء مصر الاوفياء وتحقيق أحلام وطموحات شعب مصر.