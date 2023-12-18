بلومبرج: 34% من الأمريكيين يوافقون على أداء بايدن مقارنة بـ54% ببداية رئاسته

أفادت وكالة “بلومبرج” للأنباء، اليوم الإثنين، بأن استطلاع أجرته جامعة مونموث، أظهر أن 34% من الأمريكيون يوافقون على أداء الرئيس جو بايدن مقارنة بـ54% في بداية رئاسته قبل 3 سنوات.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وجه كلمات صارمة لمساعديه قائلا إن أرقامه في استطلاعات الرأي منخفضة بشكل غير مقبول.

وأوضحت “واشنطن بوست” ، أن بايدن أراد معرفة كيف يتصرف فريقه وحملته بشأن انخفاض أرقامه في استطلاعات الرأي.

وكان استطلاع رأي لشبكة “سي بي إس” الأمريكية، أظهر أن 61% من الأمريكيين لا يوافقون على سياسة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تجاه الحرب بين إسرائيل وحماس.

لا يزال تعامل بايدن مع الحرب بين إسرائيل وحماس يلقى استنكار الأغلبية، حيث يعتقد عدد قليل نسبيًا من الأمريكيين أن تصرفات إدارته تقرب الأمور من حل سلمي، ويشعر عدد متزايد من الديمقراطيين أنه يُظهر الكثير من الدعم لإسرائيل.

أما بالنسبة لنهج بايدن تجاه أي احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين تجري في الولايات المتحدة، فإن معظمهم يفضلون عدم التعليق، وهناك عدد أكبر نسبيًا ممن يريدون أن يدين تلك الاحتجاجات بدلاً من دعمها. والجمهوريون، على وجه الخصوص، هم الأكثر بحثاً عن الإدانة.