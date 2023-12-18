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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لافروف يرد على تصريحات بايدن بشأن الهجوم الروسي المحتمل ضد دول الناتو

بوتين وبايدن
بوتين وبايدن

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن تصريحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأن روسيا يمكن أن تهاجم دول الناتو، تدل على “اليأس”.

وأضاف لافروف، لبرنامج “بيج جيم” على قناة “روسيا-1”: “حقيقة أن الأشخاص الجادين، وزير الدفاع الأمريكي، رئيس الولايات المتحدة يقولون هذا بصوت عال، يتحدث عن وضعهم اليائس للغاية، حتى أنهم يلجأون إلى مثل هذه الشائعات الكاذبة عمدا لأي شخص أكثر أو أقل دراية”.

في وقت سابق، وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأن روسيا يمكن أن تهاجم الناتو بأنها “هراء كامل”.

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وشدد الرئيس الروسي على أن الاتحاد الروسي غير مهتم بالقتال مع دول الناتو، ولا توجد أسباب لذلك - لا سياسية ولا اقتصادية ولا عسكرية.

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