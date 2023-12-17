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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين: روسيا ليس لديها مصلحة في قتال حلف شمال الأطلسي العسكري

بوتين
بوتين

وصف الرئيس الكرملين فلاديمير بوتين، تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن روسيا ستهاجم إحدى دول الناتو إذا فازت في الحرب على أوكرانيا؛ بأنها محض هراء، مضيفا أن روسيا ليس لديها مصلحة في قتال حلف شمال الأطلسي العسكري.

وأثارت الحرب في أوكرانيا أعمق أزمة في علاقات موسكو مع الغرب منذ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962، وحذر بايدن العام الماضي من أن المواجهة المباشرة بين حلف شمال الأطلسي وروسيا قد تؤدي إلى حرب عالمية ثالثة.

وفي نداء للجمهوريين بعدم منع المزيد من المساعدات العسكرية في وقت سابق من هذا الشهر، حذر بايدن من أنه إذا انتصر بوتين على أوكرانيا فإن الزعيم الروسي لن يتوقف وسيهاجم دولة عضو في الناتو.

وقال بوتين في مقابلة نشرها تلفزيون روسيا الرسمي يوم الأحد 'إنه محض هراء - وأعتقد أن الرئيس بايدن يفهم ذلك'، مضيفا أن بايدن يحاول على ما يبدو تبرير 'سياسته الخاطئة' تجاه روسيا.

وأضاف بوتين: 'ليس لدى روسيا سبب ولا مصلحة - لا مصلحة جيوسياسية ولا اقتصادية ولا سياسية ولا عسكرية - للقتال مع دول الناتو'.

وتأسس حلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة عام 1949 لتوفير الأمن الغربي ضد الاتحاد السوفييتي. وبعد انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991، تم توسيعه ليشمل بعض دول الاتحاد السوفييتي السابق ودول حلف وارسو.

وقد وصف بوتن مرارا وتكرارا توسع حلف شمال الأطلسي في مرحلة ما بعد الحرب الباردة باعتباره دليلا على الطريقة المتعجرفة التي ينتهجها الغرب في التعامل مع المخاوف الأمنية الروسية.

وبموجب المادة 5 من معاهدة حلف شمال الأطلسي، 'تتفق الأطراف على أن أي هجوم مسلح ضد واحدة أو أكثر منها في أوروبا أو أمريكا الشمالية يعتبر هجوما ضدها جميعا'.

وقال بوتين إن انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي في أبريل/نيسان سيجبر روسيا على 'تركيز وحدات عسكرية معينة' في شمال روسيا بالقرب من حدودها.

الحرب الباردة؟
فشل الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا هذا العام سبباً في إثارة التساؤلات في الغرب وداخل أوكرانيا حول مدى واقعية الأهداف الأوكرانية والغربية المتمثلة في هزيمة القوات الروسية في أوكرانيا.

وتحدث مسؤولون في موسكو والغرب مرارا وتكرارا عن 'حرب باردة جديدة' بين روسيا والصين من جهة والغرب من جهة أخرى.

وردا على سؤال حول كيفية إيجاد أرضية مشتركة مع الغرب في ضوء الخطابات من الجانبين، قال بوتين: 'سيتعين عليهم إيجاد أرضية مشتركة لأنهم سيتعين عليهم أن يحسبوا حسابنا'.

وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، الشهر الماضي، إن بوتين لن يصنع السلام قبل أن يعرف نتائج انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني في الولايات المتحدة.

وقال بوتين إن الغرب فشل في فهم مدى التغييرات التي أحدثها انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991، والتي قال إنها أزالت أي أساس أيديولوجي حقيقي للمواجهة بين روسيا والغرب.

وقال بوتين، الذي صعد إلى السلطة في عام 1999، عن انطباعاته عن العالم في عام 2000: «لقد كان لدي انطباع ساذج حقًا».

وقال بوتين: 'الحقيقة هي أنهم بعد سقوط الاتحاد السوفييتي، اعتبروا أنه يتعين عليهم الانتظار قليلاً لتدمير روسيا بالكامل'.

ويصور بوتين الحرب على أنها جزء من صراع أكبر بكثير مع الولايات المتحدة، والذي تقول نخبة الكرملين إنه يهدف إلى تقسيم روسيا والاستيلاء على مواردها الطبيعية الهائلة ثم اللجوء إلى تصفية الحسابات مع الصين.

ويقول الغرب، الذي يمثل روسيا والصين باعتبارهما التهديدين الرئيسيين له، إنه ليس لديه خطة لتدمير روسيا. وتقول أوكرانيا إنها لن تهدأ حتى يتم طرد آخر جندي روسي من أراضيها.

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