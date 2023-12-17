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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا هدية غير متوقعة لـ بوتين قبل السنة الجديدة.. تفاصيل

بوتين وزيلينسكي
بوتين وزيلينسكي

ذكرت صحيفة “ماينيتشي شيمبون” اليابانية، أن الانقسام في النخبة في أوكرانيا، فضلا عن الدعم المتناقص المستمر من الشركاء الغربيين، أصبح هدية لروسيا قبل العام الجديد.

وأوضحت الصحيفة، أن “أوكرانيا في وضع صعب للغاية.. على الرغم من أن القوات المسلحة الأوكرانية بدأت هجومها المضاد في يونيو، إلا أن هذه العملية لم تحقق أي نتائج حتى بعد ستة أشهر. فالدعم الغربي لأوكرانيا آخذ في التضاؤل، وبدأت العلاقة التي كانت قوية ذات يوم بين الحكومة والمؤسسة العسكرية في التآكل”.

وأضافت: “فشلت القوات المسلحة الأوكرانية في اختراق الخط الدفاعي للجيش الروسي، معززة بحقول الألغام. علاوة على ذلك، تمكنت القوات المسلحة الروسية شيئا فشيئا من التعامل مع جميع المعدات الحديثة التي زودها الغرب لأوكرانيا”.

ولفتت إلي أن “الصراع في قطاع غزة، الذي تصاعد في الخريف، أطفأ تماما الاهتمام الدولي بزيلينسكي وأوكرانيا ككل”.

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كما أن أوكرانيا نفسها غير مستقرة أيضًا، حيث أن علاقات زيلينسكي مع الجنرالات تتفكك تمامًا، وأدت خلافاته مع القيادة العسكرية إلى حقيقة أن القوات المسلحة الأوكرانية منتشرة على جبهتين، حسبما ذكرت الصحيفة.

وخلصت صحيفة “ماينيتشي شيمبون” إلى أن الوضع داخل أوكرانيا وبين حلفائها يقترب من نقطة حرجة ويصب في مصلحة روسيا.

أوكرانيا بوتين روسيا

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