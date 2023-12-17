رئيس وزراء سلوفاكيا يعلن موعد انضمام أوكرانيا لـ الاتحاد الأوروبي

قال رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، اليوم الأحد، إن الأمر سيستغرق سنوات قبل أن تصبح أوكرانيا عضوا في الاتحاد الأوروبي.

وأوضح فيكو، أن “قرار بدء المفاوضات هو مجرد لفتة سياسية، لكنه مبالغ فيه كما لو أنه يمكن أن يغير شيئا ما في ساحة المعركة".

وأضاف رئيس الوزراء السلوفاكي: “في القمة، أيدت بدء المفاوضات بشأن عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، وهذه مجرد لفتة سياسية تم تضخيمها كما لو أنها يمكن أن تغير شيئًا ما في ساحة المعركة. في كل مكان في العالم، سواء في أوكرانيا أو في روسيا، يستحق الناس حياة طيبة”.

وتابع “إذا كان بدء المفاوضات بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يمكن أن يساعد في تحقيق هذا الهدف، فإننا نسير على الطريق الصحيح، ولكن سوف تمر سنوات قبل أن تصبح أوكرانيا عضوًا فعليًا في الاتحاد الأوروبي”.

وأوضح رئيس الوزراء السلوفاكي، أن “أوكرانيا ليست مستعدة لعضوية الاتحاد الأوروبي”، مشددا على أنه عندما يحسب الأعضاء الرئيسيون في الاتحاد الأوروبي كم ستكلف هذه العضوية الاتحاد،.

وأكد أن قرار بدء المفاوضات لسنوات عديدة سيظل مجرد لفتة سياسية.