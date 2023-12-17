أوكرانيا تشيد بـ قهوة المستشار الألماني: أفضل هدية عيد ميلاد من برلين

أعرب وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا ، عن سعادته لدعوة المستشار الألماني أولاف شولتس، رئيس وزراء المجر لاحتساء القهوة خارج القاعة، من أجل دعم أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

ونقلت “روسيا اليوم”، تصريحات كوليبا في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية، إذ قال: "ما فعله المستشار الألماني أولاف شولتس في القمة لمنع تهديد المجر من التلويح باستخدام حق النقض (الفيتو)سيسجل في التاريخ.. ربما تكون هذه أفضل هدية عيد ميلاد من برلين".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة “بوليتيكو” أن المستشار الألماني أولاف شولتس، دعا رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان إلى مغادرة القاعة عند تصويت زعماء الاتحاد الأوروبي على بدء المفاوضات بشأن عضوية أوكرانيا. ما أتاح لقادة 26 دولة أوروبية اتخاذ قرار لصالح بدء المفاوضات مع كييف.

وأوضحت الصحيفة أن استراتيجية شولتس أثارت الاستغراب والدهشة في بروكسل وخارجها، لأن أداء المستشار على المسرح الأوروبي منذ تعيينه في عام 2021 كان مخيبا للآمال حتى الآن.

وأضافت الصحيفة أن النقاد لاحظوا افتقاره إلى مهارات التفاوض والتواصل التكتيكي مقارنة بالمستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل.

ووفقا للصحيفة، فإن فكرة خروج زعيم إحدى دول الاتحاد الأوروبي من القاعة بهدف تحقيق الإجماع هي فكرة غير معتادة إلى حد كبير.

فيما نفى وزير خارجية المجر بيتر سيارتو هذه التقارير ووصف بوليتيكو بأنها صحيفة صفراء.

من جانبه، أكد أوربان أن بلاده لم تغير موقفها ولن تشارك "هذا القرار السيئ" مع دول أخرى.