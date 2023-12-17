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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب دولة واحدة.. توقف عملية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

أوكرانيا والاتحاد
أوكرانيا والاتحاد الأوروبي

قال المستشار السياسي لرئيس الوزراء المجري، بالاز أوربان، إن مسألة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي لا يمكن حلها إلا بموافقة المجر.

وأوضح أوربان، أنه ”يجب اتخاذ القرار بالإجماع 75 مرة أخرى على الأقل”، مضيفا أن “هذه العملية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تمتد بدون المجر”.

وقال: “من المؤكد أن مسألة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي لم يتم حلها بعد. كل ما نعرفه هو أنه لا توجد وحدة داخل الاتحاد الأوروبي بشأن هذه القضية، وهذه الوحدة لم تعد موجودة... وفي نهاية المطاف، يجب أن تكون الكلمة الأخيرة أيضًا للبرلمان المجري”.

وأضاف أن “المجر عارضت بالفعل بدء المفاوضات مع أوكرانيا، لكنها قررت في النهاية السماح للاتحاد الأوروبي ببدء المناقشات. ومع ذلك، تظل بودابست مقتنعة بأن كييف ليست مستعدة”.

وأوضح أوربان، أن “أوكرانيا لم تستوف الشروط التي عبر عنها الاتحاد الأوروبي”.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن قرار الاتحاد الأوروبي فتح مفاوضات انضمام كييف إلى التكتل هو انتصار لأوكرانيا وأوروبا.

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وكان رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، قال إن قادة أوروبا يؤيدون بدء مفاوضات مع أوكرانيا ومولدوفا بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وكتب ميشيل، عبر منصة “إكس”، “قرر المجلس الأوروبي، في قمة في بروكسل، فتح محادثات الانضمام مع أوكرانيا ومولدوفا”.

أوكرانيا الاتحاد الأوروبي المجر

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