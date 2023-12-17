سقوط ضحايا.. هجوم روسي عنيف بالمسيرات على جنوب أوكرانيا

أعلن حاكم المنطقة الجنوبية الأوكرانية، اليوم الأحد، أن حطام من طائرة بدون طيار تم اسقاطها قتل مدنيا في منطقة أوديسا، بعد أن قالت القوات الجوية الأوكرانية إنها دمرت 20 طائرة بدون طيار أطلقتها روسيا خلال الليل.



ووفقا لوكالة "رويترز"، قال حاكم أوديسا، أولييه كيبر ،على تطبيق تيليجرام إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت تسع طائرات بدون طيار هجومية إيرانية الصنع فوق أوديسا، واصفا إياه بأنه الهجوم الجوي الروسي الثالث على المنطقة في الأسبوع الماضي.

وأضاف كيبر: "ومع ذلك، سقطت إحدى الطائرات بدون طيار التي تم إسقاطها في منطقة سكنية في منطقة أوديسا وانفجرت"، مضيفا أن العديد من المنازل تضررت وتم العثور على شخص واحد ميت في أحدها بعد ذلك.

وقالت القوات الجوية إن أنظمتها الدفاعية دمرت صاروخ كروز بالإضافة إلى الطائرات بدون طيار.

وأًضحت، دون تقديم تفاصيل، أن روسيا أطلقت أيضا صاروخا باليستيا من إسكندر "لم يصل" إلى هدفها.

وتابعت القول بأن الأسلحة الجوية الروسية دمرت فوق مناطق أوديسا وخيرسون وزابوريزجيا وخميلنيتسكي.