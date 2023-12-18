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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

“لا تتركونا نشيخ”.. القسام تنشر رسالة أسرى إسرائيليين لحكومة الاحتلال ولعوائلهم| فيديو

أسرى إسرائيليين
أسرى إسرائيليين

نشرت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الإثنين، رسالة من أسرى إسرائيليين في قطاع غزة للحكومة الإسرائيلية ولعوائلهم، بعنوان: “لا تتركونا نشيخ”.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أسامة حمدان، أنه لا تفاوض على صفقة الأسرى حتى يتوقف العدوان على شعبنا.

وأضاف حمدان، في إفادة صحفية، أن “الاحتلال الإسرائيلي فشل في تحقيق أهدافه العدوانية في قطاع غزة”، مؤكدا أن “المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها كتائب القسام تواصل المعركة ضد الاحتلال”.

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وتابع: “وجود الاحتلال وحربه الشاملة على شعبنا هو السبب في كل ما يجري”.

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