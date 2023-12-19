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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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مرأة

تعليمات غذائية لمريضات أورام الرحم وتكيسات المبايض

صدى البلد

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية العلاجية عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،تعليمات غذائيه لمريضات اورام الرحم وتكيسات المبايض..

١- منع اللبن تماما و مسموح بفنجان لبن خالى لاكتوز يوميا والجبن البيضاء والقريش والرومي ايضا ممنوعه كلها ويفضل شيدر او فلمنك او مثلثات .

٢- منع كل منتجات الدقيق الأبيض والمكرونه والخبز والحلويات والفطاير والبسكويت ومسموح توست بنى طرى والارز البسمتى والبرغل والفريك .

٣- منع البقوليات تماما والفول يكون مقشور ومنع الخضر النيه الصلبه مثل الفلفل والبصل و الجزر والثوم والخيار يكون مقشر ومسموح بالورقيات بدون عيدان مثل الجرجير والبقدونس والكرفس والشبت والنعناع والافوكادو الطرى .

٤- تناول ربع ملعقه صغيره يوميا بودر فول الصويا مع كوب ماء مع الافطار يوميا كعلاج مكمل بعد استئصال الرحم اذا تم .

٥- تناول ملعقه زيت زيتون وزعتر وسمسم نى يوميا مع الافطار مع الجبنه او الفول المقشور او البيض .

٦- منع كل المشروبات الغازيه العاديه او الدايت منعا باتا .
 

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