تعليمات غذائية لمريضات أورام الرحم وتكيسات المبايض

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية العلاجية عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،تعليمات غذائيه لمريضات اورام الرحم وتكيسات المبايض..

١- منع اللبن تماما و مسموح بفنجان لبن خالى لاكتوز يوميا والجبن البيضاء والقريش والرومي ايضا ممنوعه كلها ويفضل شيدر او فلمنك او مثلثات .

٢- منع كل منتجات الدقيق الأبيض والمكرونه والخبز والحلويات والفطاير والبسكويت ومسموح توست بنى طرى والارز البسمتى والبرغل والفريك .

٣- منع البقوليات تماما والفول يكون مقشور ومنع الخضر النيه الصلبه مثل الفلفل والبصل و الجزر والثوم والخيار يكون مقشر ومسموح بالورقيات بدون عيدان مثل الجرجير والبقدونس والكرفس والشبت والنعناع والافوكادو الطرى .

٤- تناول ربع ملعقه صغيره يوميا بودر فول الصويا مع كوب ماء مع الافطار يوميا كعلاج مكمل بعد استئصال الرحم اذا تم .

٥- تناول ملعقه زيت زيتون وزعتر وسمسم نى يوميا مع الافطار مع الجبنه او الفول المقشور او البيض .

٦- منع كل المشروبات الغازيه العاديه او الدايت منعا باتا .

