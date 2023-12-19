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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب مصر للناشئين يكتسح ليبيا ويتوج بلقب بطولة أفريقيا للطائرة

صدى البلد

توج منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا لكرة الطائرة بلقب بطولة أفريقيا، بعدما حقق فوزا غاليا أمام ليبيا بنتيجة 3/0 في نهائي البطولة التي تستضيفها مدينة مصراتة الليبية خلال الفترة من 10 وحتى 19 ديسمبر الجاري.

جاءت نتائج الأشواط كالتالي: 
25/19
25/20
25/16

ونجح منتخب تونس في حسم المركز الثالث والميدالية البرونزية بعد الفوز على الكاميرون بنتيجة 3/1 في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، وبذلك يحجز نسور قرطاج مقعده في بطولة العالم 2024 ليلحق بمنتخبي مصر وليبيا بعدما ضمنا تواجدهما ببطولة العالم عقب وصولهما للمباراة النهائية.

وتأهل المنتخب المصري على حساب الكاميرون في نصف النهائي بنتيجة 3/0، فيما تأهل ليبيا بعد الفوز على منتخب تونس 3/1.

وتضم بعثة مصر كلًا من الدكتور يوسف حسن عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسًا للبعثة وبيرسي اونكن المشرف العام على المنتخب وأحمد السيد مديرًا فنيًا ومحمد مدبولي مدربًا عامًا وأحمد الماحي مدربًا ومحلل تقني والدكتور عبدالرحمن غانم علاج طبيعي ومحمد فؤاد أبو حسين المدير الإداري للمنتخب، والكابتن هاني فكري الحكم الدولي معين من قبل الاتحاد الإفريقي للعبة.

وتشمل قائمة منتخب الناشئين تحت 17 عام كلًا من: أحمد عبدالباري ومحمد نصر وخالد الفقي ومصطفى شريف وحمزة ياسين وزياد غنيم ومروان متولي وزياد حنيدق وأحمد يوسف وإبراهيم أحمد وفادي حنفي ومهند ربيع.

وبذلك تواصل منتخبات مصر للكرة الطائرة مسلسل الإنجازات والإنتصارات بعدما حصد من قبل منتخب الناشئات لقب البطولة الأفريقية وحجز بطاقة التأهل لكأس العالم.
كما نجح منتخب الرجال في الفوز بلقب البطولة الأفريقية التى أقيمت بالقاهرة وضمن التأهل لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة بباريس 2024.

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