28 جامعة.. 2.5 مليون طالب في الجامعات الحكومية والأزهر عام (2022 /2023)

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عن عدد الطلاب المقيدة في الجامعات الحكومية والأزهر عام (2022 /2023) مقارنة بـ عام (2021/2022).



ووفقا للبيانات الاحصائية، بلغ عدد الطلاب المقيدة بالجامعات الحكومية والأزهر 2٬5 مليون طالب يمثلون 66٬5٪ من إجمالي طلاب التعليم العالي عام (2022 /2023)، مقابل 2٬4 مليون طالب عام (2021/2022)بنسبة زيادة قدرها 0.2 ٪.



وبلغ عدد الجامعات 28 جامعـة تضم 547 كليـة منـها 289 كلية نظريه بها عدد 1٬8 مليون طالب بنسبة 72.6٪ من إجمالي طلاب الجامعـات الحكومية والازهر المقيدين، وعدد 258 كليــة عملية بعدد 672.7 ألف طالب بنسبة 27.4٪ من إجمالي طلاب الجامعـات الحكومية والازهر.



وعن عدد أعضاء هيئة التدريس، أوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء أن عددهم بلع 112٬4 ألف عضو هيئة تدريس ومعاون بالجامعات الحكومية والأزهر عام (2022 /2023).