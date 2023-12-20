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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

غلق كوبري جيهان السادات بمدينة نصر لاستكمال المونوريل.. تفاصيل

المونوريل
المونوريل

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، وذلك تزامناً مع تنفيذ الأعمال الخاصة بمحطة (4) بمشروع المونوريل بشارع ذاكر حسين في مدينة نصر ، مما يستلزم الغلق الكلى لمسطح كوبرى جيهان السادات .

على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال لمدة 30 يوماً ليلاً ونهاراً إعتباراً من الساعة 12,05صباح يوم الجمعة الموافق 22/12/2023 ، مما يستلزم إجراء تحويلات مرورية على النحو التالى:-

▪ للقادم من شارع ذاكر حسين تجاه شارع عبدالله العربى يسلك يميناً شارع بنى أمية فيساراً شارع أحمد فهيم تجاه شارع عبدالله العربى.

ومن جانبها ، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بإشراف اللواء خالد عمارة مدير المرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

المونوريل تحويلات مرورية جيهان السادات تحويلات شارع ذاكر حسين مدينة نصر مرور القاهرة مونوريل

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