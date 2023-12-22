مدير معهد يونس أمره: الشعبان المصري والتركي لديهم علاقات تمتد لقرون طويلة

أشار مدير معهد يونس أمره بالقاهرة أمين بويراز، خلال كلمتةً إلى الاهتمام والحب الذي يبديه الشعبان المصري والتركي لبعضهما البعض.

وقال بويراز في كلمته إن هذا الاهتمام ليس وليد اليوم أو الأمس بل يمتد الى قرون طويلة مضت، ويتجلى هذا الاهتمام من خلال موضوع فعالية أمس؛ البومات مصر التي تعتبر الأكبر حجمًا والأهم قدرًا بين تشكيلة صور قصر يلديز.

وأقام معهد يونس أمره بالقاهرة (المركز الثقافي التركي)، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، مساء أمس الخميس، فعالية بعنوان "البومات مصر في مجموعة صور السلطان عبد الحميد الثاني"، بمناسبة العيد المئوي للجمهورية التركية.

ومن جانبه قال السفير التركي صالح موطلو شَن، أنه لقد أظهر السلاطين العثمانيون اهتمامًا وحبًا وثيقًا لمصر، التي كانت جزءًا من الإمبراطورية العثمانية حتى عام 1914.

وقام السلطان عبد الحميد الثاني الذي كان محبا لفن التصوير الفوتوغرافي ومهتما بمصر والحضارة المصرية على مر العصور، بجمع واحدة من أكبر وأهم المجموعات في تاريخ التصوير الفوتوغرافي العالمي.

ولفت موطلو شن إلى أن هذه المجموعة لا تقدم فكرة موضوعية عن حضارة مصر وطبيعتها ومدنها وحياتها ومعمارها وشعبها فحسب، بل تلقي الضوء أيضًا على الروابط التاريخية والثقافية بين مصر وتركيا وتحمل هذه الروابط إلى يومنا الحاضر.



وأضاف "في ضوء العلاقات المتطورة مؤخرًا مع مصر، سنواصل أنشطتنا الرامية لتذكر وتعريف الآثار الخاصة بتاريخنا وثقافتنا المشتركة".