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رئيس التحرير
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فن

ميلاد فادية عبد الغني.. اسمها الحقيقي ومشوارها الفني

صدى البلد

تحتفل اليوم الفنانى فادية عبد الغني بعيد ميلادها حيث قدمتى عددا من الأعمال الفنية المهمة طوال مشوارها الفني .

اسمها بالكامل "فادية عبد الغني حسن شلبي"، وتخرجت في قسم التمثيل بالمعهد العالي للسينما ، منذ تخرجها في عام 1984، وحتى الآن شاركت في عشرات الأعمال السينمائية والتليفزيونية.

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وقدمت الكثير من الأدوار الفنية المتنوعة ما بين الكوميدي والتراجيدي على شاشات التليفزيون والسينما، وعرفت ايضا بأدوارها التى تغلب عليها الطابع الاسري، كما انها تميزت فى الدراما أكثر من السينما.

بدأت الفنانة فادية عبد الغني مشوارها الفني عام 1978 من خلال مجموعة من الأعمال التلفزيونية حيث شاركت في الكثير من المسلسلات الاجتماعية والدينية، وشقت "فادية" طريقها فى مجال التمثيل عن طريق الاعمال الدرامية الدينية، كمسلسل "على هامش السيرة" ومسلسل "محمد رسول الله".

 شاركت "فادية" في عشرات الأعمال التليفزيونية، من أشهرها "المال والبنون، نصف ربيع الآخر، التوأم، الوتد، عائلة الحاج متولي، العمة نور، سوق العصر، قاتل بلا أجر، للثروة حسابات أخرى، تاجر السعادة، العصيان، الرحايا، الهروب من الغرب، العميل 1001، خطوط حمراء، طرف ثالث".

قدمت العديد من الأدوار المسرحية، ومن أبرز أعمالها : "الإخوة الأندال" و"اللص والكلاب" و"بودي جارد"، وفي السينما قدمت عدة أفلام منها "يا أنا يا خالتي" مع الفنان محمد هنيدي، وفيلم "الحقونا" مع الفنان الراحل نور الشريف

الأعمال الفنية المهمة الأعمال السينمائية الأعمال الدرامية العائلة المالكة الفنان محمد هنيدي

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