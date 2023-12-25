تعرف على موعد طرح فيلم آل هارون على نتفليكس

كشفت منصة نتفليكس عن استعدادها طرح فيلم “ال هارون”، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين.

وحددت منصة نتفليكس يوم 27 ديسمبر موعد طرح فيلم ال هارون، مع الاحتفالات بأعياد الكريسماس.

منذر رياحنة، أحمد وفيق، عبير صبري، إيهاب فهمي، إسلام حافظ، أحمد عبد الله محمود، ومحمد عز، هاجر الشرنوبي، وائل خليل، حمدي هيكل” وغيرهم، كما يضم العمل مجموعة من ضيوف الشرف.

الفيلم من تأليف أحمد أنور ومحمود جاميكا، ومن إخراج معتز حسام، وينتمي لنوعية الأكشن والإثارة؛ حيث تتداخل الأحداث فى أجواء من الغموض والإثارة والأكشن.

وتمكن فيلم الرجل الرابع من الدخول الي قائمة الأعمال الأعلي مشاهدة فى مصر ، وذلك بعد طرحه على منصة نتفليكس العالمية .

واحتل فيلم الرجل الرابع المركز السابع من أصل 10 مركز هم للافلام الأعلي مشاهدة فى مصر .

وتدور احداث فيلم الرجل الرابع حول أوضاع السينما في الوقت الراهن، حينما يقرر منتج دخيل على المجال إنتاج فيلم هابط في فترة قصير.

العمل بطولة عمرو عبد الجليل وحمدي الميرغني وفرح يوسف وياسر الطوبجي وزينة منصور ونانسي صلاح ومحسن منصور ، ومن اخراج محمود كامل ، كما يظهر في الاحداث عدد من ضيوف الشرف ومنهم اوس اوس ومحمود البزاوي ومحمد ثروت وإبرام سمير .