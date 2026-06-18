مصطفى بكري: النقد حق مشروع.. والحرب الأخطر اليوم هي حرب الوعي

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن النقد يُعد حقاً مشروعاً ومكفولاً للجميع، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة التفرقة بين النقد الهادف الذي يستهدف الإصلاح، وبين ما وصفه بالتشكيك الذي قد يضر بالاستقرار العام.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن مصر تتعرض في الوقت الراهن لحملات واسعة من التشكيك، تستهدف التأثير على الرأي العام وإثارة البلبلة حول الأوضاع الداخلية.

اتجاهات الرأي العام

وتابع مقدم برنامج “حقائق واسرار”، أن طبيعة الصراعات في المرحلة الحالية لم تعد تقتصر على المواجهات التقليدية، بل أصبحت تعتمد بشكل متزايد على ما يُعرف بـ"حرب الوعي"، والتي وصفها بأنها الأخطر مقارنة بالحروب المباشرة، نظراً لتأثيرها على العقول واتجاهات الرأي العام.