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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصطفى بكري يكشف تفاصيل احتفالية مرور 100 عام على تأسيس محكمة أسيوط

مصطفى بكري
مصطفى بكري
محمود محسن

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن محكمة أسيوط تحتفل هذا العام بمرور 100 عام على تأسيسها، حيث تم إنشاؤها عام 1926.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه شهد الاحتفال حضور عدد من كبار المسؤولين في السلطة القضائية والإدارية، من بينهم:

رئيس محكمة استئناف أسيوط
محافظ أسيوط
رئيس المجلس الأعلى للقضاء
رئيس محكمة استئناف القاهرة
المستشار أحمد رفعت وعدد من كبار رجال القضاء

وخلال الاحتفال، أكد محافظ أسيوط على أن القضاء المصري يركز دائمًا على مبادئ القانون والدستور، مشددًا على أهمية التزام المحاكم بتحقيق العدالة وضمان حقوق المواطنين.

مصطفى بكري محكمة أسيوط تأسيس السلطة القضائية محافظ أسيوط

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