بريطانيا: المحادثات المباشرة بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية خطوة تاريخية إلى الأمام

قالت جوسلين وولار المتحدثة باسم الحكومة البريطانية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنّ المملكة المتحدة تواصل إظهار تضامنها مع الشعب اللبناني في المأساة التي شهدها لبنان خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى نزوح أكثر من مليون شخص ومقتل أكثر من 3000 شخص وتدمير البنية التحتية المدنية.

ورحبت في لقاء مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وبداية المحادثات المباشرة بين الحكومتين الإسرائيلية واللبنانية، مشيرةً، إلى أن هذه الخطوة "تاريخية للأمام"، ومشددة على ضرورة التزام جميع الأطراف، بما في ذلك الحكومة الإسرائيلية وحزب الله، ببنود وقف إطلاق النار.

وأضافت وولار أن الشعب اللبناني يستحق العيش في سلام وازدهار، مؤكدة أن الدبلوماسية تمثل أفضل وسيلة لتوفير هذه الفرصة وضمان مستقبل أفضل للبنان بعيداً عن المزيد من الحروب.

وأوضحت أن بريطانيا تدعم المسار الدبلوماسي وتتعاون مع شركائها في المنطقة وخارجها، وكذلك عبر الأمم المتحدة، من أجل ممارسة الضغوط اللازمة لضمان الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار وقرار مجلس الأمن رقم 1701، مشيرة إلى وجود إجماع دولي حول هذا الموقف.

وشددت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أن لندن تتابع التطورات عن كثب، لافتة إلى الدعم الذي تقدمه المملكة المتحدة للجيش اللبناني باعتباره المدافع الشرعي الوحيد في البلاد.

وأكدت أن تضمين لبنان في مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران يعد أمراً بالغ الأهمية، ويتطلب من جميع الأطراف دعم سيادة لبنان وسلامة أراضيه، مضيفة أن بريطانيا تدعم المباحثات الجارية وتتطلع إلى رؤية سيادة لبنان الكاملة على أراضيه في المستقبل.

